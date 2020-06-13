Maske Kullanımı, Koronavirüsün Yayılmasını Yavaşlatıyor mu?
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Maske Kullanımı, Koronavirüsün Yayılmasını Yavaşlatıyor mu?

Alman bilim insanları, maske kullanımı ile ilgili oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi.

Maske Kullanımı, Koronavirüsün Yayılmasını Yavaşlatıyor mu?
13.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:39

Alman bilim insanları, maske kullanımı ile ilgili oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırma, maskelerin koronavirüse karşı etkili tedbirlerden bir tanesi olduğunu gözler önüne serdi. Araştırma ile ilgili detaylar haberimizde.

Maske Kullanımı, Koronavirüsün Yayılmasını Azaltıyor

Forbes'ta yer alan habere göre Almanya'nın Türingiya eyaletinde yer alan Jena, koronavirüse karşı tedbir için maskeyi zorunlu hale getiren ilk kentlerden biridir. Maskeler zorunlu hale getirildikten 20 gün sonra Jena kentinde vaka sayısının %25 oranında azaldığı ve hatta bir süre sonra da neredeyse sıfıra indiği tespit edildi.

Türingiya eyaletinde ve ülkenin diğer kentlerinde maske zorunluluğu birkaç gün veya birkaç hafta geç yürürlüğe girdi. Maske zorunluluğu geç yürürlüğe giren kentlerde koronavirüs salgınının yayılmaya devam ettiği görüldü.

Jena ve ülkenin diğer kentlerindeki vaka durumunu maske takma zorunluluğu öncesi ve sonrası olarak bir karşılaştırma yapan Alman bilim insanları, maskelerin koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için nispeten ucuz bir yöntem olabileceğini belirtti. Bazı bölgelerde maske zorunluluğunun etkisini belirlemenin zor olduğunu belirten Alman bilim insanları, araştırma sonuçlarının her şeye rağmen maske zorunluluğunun koronavirüsün yayılmasını azaltmak için etkili olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: Tamindir

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