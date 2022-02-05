Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu kimdir? Tavus Kuşu maskesinin altındaki ünlü açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu gerçek ismi nedir?

Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu kimdir? Tavus Kuşu maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu hangi ünlü çıktı?

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA (Ümit Karan)

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA (Derya Baykal)

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA (Hazer Amani)

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ İSİMLERİ

- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

MASKE KİMSİN SEN TAVUS KUŞU KİM ÇIKTI, HANGİ ÜNLÜ ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen'de Tavus Kuşu'nun performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Tavus Kuşu maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 3 isim açıklandı.

Tavus Kuşu maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:

- Emre Altuğ (Melis Sezen'in tahmini)

- Bülent Çolak

- Sarp Apak

- Alper Kul (Doğu Demirkol'un tahmini)

- Bülent Şakrak (Eda Ece'nin tahmini)

İzleyicilere göre Tavus Kuşu maskesinin altında yukarıdaki ünlü oyunculardan birisi vardır. Tahminler bu şekilde.

Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:

Gözcü (Ümit Karan)

Gladyatör (Hazer Amani)

Ağaç (Derya Baykal)

İskelet - (Keremcem)

Şövalye - (Ender Saraç)

Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Tavus Kuşu kimdir belli olmadı.

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