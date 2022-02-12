Maske Kimsin Sen ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maske Kimsin Sen günü mü değişti? Cumartesi günü mü? Maske Kimsin Sen bu akşam var mı?

Maske Kimsin Sen ne zaman, hangi kanalda? Maske Kimsin Sen saati mi değişti? Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Maske Kimsin Sen ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maske Kimsin Sen hangi gün, bugün var mı? Maske Kimsin Sen günü mü değişti? Cumartesi günü mü?

MASKE KİMSİN SEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maske Kimsin Sen her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

Fakat bugün program saat 21:45 'de başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda 20:00'da başlıyordu.

MASKE KİMSİN SEN YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA, NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Maske Kimsin Sen bugün saat 21:45 'de başlayacaktır. Fox TV'nin yayın akışına göre program bugün saat 21:45 'de ekranlara gelecek. Maske Kimsin Sen bitmedi veya final yapmadı. Sadece biraz geç başlıyor.

Twitter'dan yapılan resmi paylaşım şöyle:

"Eğlenceli tahminleri ve büyüleyici şovlarıyla

#MaskeKimsinSen bu akşam 21.45'te FOX'ta! @FOXTurkiye"