Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kim? Ağaç, Gözcü, Şövalye, Aslan, Ejderha, Geyik, Unicorn, Ayna, Ördek, Dinozor, İskelet, Kuzgun kimdir?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır. Yarışmadaki ünlüler kimdir merak ediliyor. Peki, Maske Kimsin Sen ünlü yarışmacılar kimler? Maskenin altındaki ünlüler kim? Ağaç, Gözcü, Şövalye, Aslan, Ejderha, Geyik, Unicorn kimdir?
Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kimdir? Peki, Maske Kimsin Sen ağaç kimdir? Gözcü kimdir? Şövalye kimdir? Aslan kimdir? Ejderha kimdir? Geyik kimdir? Ayna kimdir? Ördek kimdir? Unicorn kimdir? İskelet kimdir? Kuzgun kimdir? Tavuskuşu kimdir? Gladyatör kimdir? Hangi maskelerin altındaki ünlüler belli oldu? İşte bilgiler...
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
- - Tansel Öngel
- - Eda Ece
- - Melis Sezen
- - Alican Yücesoy
- - Doğu Demirkol
Sunucu : Tansel Öngel
- Unicorn - TBA
- Gözcü - TBA (Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oluyor.)
- Geyik - TBA
- Tavuskuşu - TBA
- Aslan - TBA
- Ejderha - TBA
- Ayna - TBA
- Şövalye - TBA
- Dinozor - TBA
- Ağaç - TBA
- İskelet - TBA
- Kuzgun - TBA
- Ördek - TBA
- Gladyatör - TBA (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oluyor.)
Henüz hepsi belli olmadı. İlk hafta Gözcü'nün kim olduğu açıklandı. Diğerleri zamanla açıklanacak.
Ağaç-Ejderha karşılaşmasının kazananı "Ağaç" oluyor.
Şuana kadar sadece Gözcü'nün gerçek ismi belli oldu. Gözcü, dünyaca ünlü futbolcumuz "Ümit Karan" çıkmıştır.
Maske Kimsin Sen programının 2. bölümünde Gladyatör'ün kim olduğu ortaya çıktı.
Gladyatör ünlü şef Hazer Amani çıktı.
Açıklanan ünlüler:
- Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm
- Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm
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