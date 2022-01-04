Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kim? Ağaç, Gözcü, Şövalye, Aslan, Ejderha, Geyik, Unicorn, Ayna, Ördek, Dinozor, İskelet, Kuzgun kimdir?

Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kimdir? Peki, Maske Kimsin Sen ağaç kimdir? Gözcü kimdir? Şövalye kimdir? Aslan kimdir? Ejderha kimdir? Geyik kimdir? Ayna kimdir? Ördek kimdir? Unicorn kimdir? İskelet kimdir? Kuzgun kimdir? Tavuskuşu kimdir? Gladyatör kimdir? Hangi maskelerin altındaki ünlüler belli oldu? İşte bilgiler...

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ İSİMLERİ

- Tansel Öngel

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

Sunucu : Tansel Öngel

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA (Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oluyor.)

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oluyor.)

MASKE KİMSİN SEN MASKENİN ALTINDAKİ ÜNLÜLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Henüz hepsi belli olmadı. İlk hafta Gözcü'nün kim olduğu açıklandı. Diğerleri zamanla açıklanacak.

İLK HAFTAYI KAZANAN YARIŞMACI KİMDİR?

Ağaç-Ejderha karşılaşmasının kazananı "Ağaç" oluyor.

MASKENİN ALTINDAKİ ÜNLÜLER KİMDİR?

Şuana kadar sadece Gözcü'nün gerçek ismi belli oldu. Gözcü, dünyaca ünlü futbolcumuz "Ümit Karan" çıkmıştır.

Maske Kimsin Sen programının 2. bölümünde Gladyatör'ün kim olduğu ortaya çıktı.

Gladyatör ünlü şef Hazer Amani çıktı.

Açıklanan ünlüler:

Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm

Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet