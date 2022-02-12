Maske Kimsin Sen Geyik beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Maske Kimsin Sen Geyik maskesinin altında hangi ünlü isim var merak edildi. Peki, Maske Kimsin Sen Geyik kimdir? Geyik maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Geyik hangi ünlü, belli oldu mu? İşte tüm bilgiler...

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA

MASKE KİMSİN SEN GEYİK KİM ÇIKTI, HANGİ ÜNLÜ ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen'de Geyik'in performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Geyik maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 3 isim açıklandı.

Geyik maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:

- Burcu Özberk

İzleyicilere göre Geyik maskesinin altında ünlü oyuncu "Burcu Özberk" vardır. Fakat gerçekte henüz belli olmadı.

Maske Kimsin Sen Geyik maskesinin altındaki isim bugün açıklanacak.

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