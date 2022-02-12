Maske Kimsin Sen Geyik kimdir? Geyik maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Geyik hangi ünlü, belli oldu mu?
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Maske Kimsin Sen programı bugün final yapıyor. Daha önceden toplam 8 maske açıklanmıştı. Bugün ise geriye kalan 6 maske de açıklanacak ve tüm maskeler belli olacaktır. Açılmayan maskelerden birisi de Geyik olmuştu. Peki, Maske Kimsin Sen Geyik kimdir? Geyik maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Geyik hangi ünlü, belli oldu mu? Geyik maskesi gerçekte kim çıkmıştır? İşte detaylar...
Maske Kimsin Sen Geyik beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Maske Kimsin Sen Geyik maskesinin altında hangi ünlü isim var merak edildi. Peki, Maske Kimsin Sen Geyik kimdir? Geyik maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Geyik hangi ünlü, belli oldu mu? İşte tüm bilgiler...
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA
Maske Kimsin Sen'de Geyik'in performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Geyik maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 3 isim açıklandı.
Geyik maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:
- Burcu Özberk
İzleyicilere göre Geyik maskesinin altında ünlü oyuncu "Burcu Özberk" vardır. Fakat gerçekte henüz belli olmadı.
Maske Kimsin Sen Geyik maskesinin altındaki isim bugün açıklanacak.