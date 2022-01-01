Maske Kimsin Sen Eda Ece neden yok, yarışmadan mı ayrıldı? Maske Kimsin Sen Eda Ece jüri mi, neden programda yer almıyor, sonradan mı katılacak?
Maske Kimsin Sen programının başlamasıyla birlikte izleyiciler programda Eda Ece'yi göremedi. Bunun ardından, Maske Kimsin Sen Eda Ece neden yok, yarışmadan ayrıldı mı? Maske Kimsin Sen Eda Ece jüri mi, neden programda yer almıyor, sonradan mı katılacak? merak edildi. İşte detaylar...
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır. Maske Kimsin Sen Eda Ece neden yok, yarışmadan ayrıldı mı? Maske Kimsin Sen Eda Ece jüri mi, neden programda yer almıyor, sonradan mı katılacak?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Yarışmanın sunucusu tarafından yapılan açıklamaya göre Eda Ece bir sonraki programda yer alacaktır. İlk bölümde Melis Sezen yer aldı. Yarınki yeni bölümde ise Eda Ece yer alacaktır. Sonraki diğer bölümlerde 4 jürinin hepsi yer alacaktır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA
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