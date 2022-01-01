Maske Kimsin Sen Eda Ece neden yok, yarışmadan mı ayrıldı? Maske Kimsin Sen Eda Ece jüri mi, neden programda yer almıyor, sonradan mı katılacak?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır. Maske Kimsin Sen Eda Ece neden yok, yarışmadan ayrıldı mı? Maske Kimsin Sen Eda Ece jüri mi, neden programda yer almıyor, sonradan mı katılacak?

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ İSİMLERİ

- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

MASKE KİMSİN SEN EDA ECE NEDEN YOK?

Yarışmanın sunucusu tarafından yapılan açıklamaya göre Eda Ece bir sonraki programda yer alacaktır. İlk bölümde Melis Sezen yer aldı. Yarınki yeni bölümde ise Eda Ece yer alacaktır. Sonraki diğer bölümlerde 4 jürinin hepsi yer alacaktır.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA

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