Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Aslan maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Aslan hangi ünlü, belli oldu mu?
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Maske Kimsin Sen programı bugün final yapıyor. Daha önceden toplam 8 maske açıklanmıştı. Bugün ise geriye kalan 6 maske de açıklanacak ve tüm maskeler belli olacaktır. Açılmayan maskelerden birisi de Aslan olmuştu. Peki, Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Aslan maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Aslan hangi ünlü, belli oldu mu? Aslan maskesi gerçekte kim çıkmıştır? İşte detaylar...
Maske Kimsin Sen Aslan beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Maske Kimsin Sen Aslan maskesinin altında hangi ünlü isim var merak edildi. Peki, Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Aslan maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Aslan hangi ünlü, belli oldu mu? İşte tüm bilgiler...
MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA
MASKE KİMSİN SEN ASLAN KİM ÇIKTI, HANGİ ÜNLÜ ÇIKTI?
Maske Kimsin Sen'de Aslan'ın performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Aslan maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 2 isim açıklandı.
Aslan maskesinin altında kim var izleyiciler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:
- İrem Derici
- Danla Bilic
- Özge Borak
Maske Kimsin Sen Aslan maskesinin altındaki isim bugün açıklanacak.