Maske Kimsin Sen Aslan beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Maske Kimsin Sen Aslan maskesinin altında hangi ünlü isim var merak edildi. Peki, Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Aslan maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Aslan hangi ünlü, belli oldu mu? İşte tüm bilgiler...

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA

MASKE KİMSİN SEN ASLAN KİM ÇIKTI, HANGİ ÜNLÜ ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen'de Aslan'ın performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Aslan maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 2 isim açıklandı.

Aslan maskesinin altında kim var izleyiciler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:

İrem Derici

Danla Bilic

Özge Borak

Maske Kimsin Sen Aslan maskesinin altındaki isim bugün açıklanacak.

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