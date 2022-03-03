Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün

İSTANBUL (DHA) - AÇIK havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Kararın ilk gününde İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bazıları maskelerini çıkarırken, bazıları ise takmaya devam etti.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı. Alınan yeni kararlarla, açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bazıları maskelerinin çıkarırken, bazıları ise maske takmaya devam etti.

"KENDİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN TAKMAK ZORUNDAYIZ"

"SOĞUK HAVADA KORUNAKLI OLUYOR"