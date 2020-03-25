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Örümcek Adam, Burak Soylu, Antalya, Güncel

Maske dağıtan 'Örümcek Adam' şaşkınlık yarattı

ANTALYA'da 'Spiderman' (Örümcek Adam) kostümüyle insanların sevgisini kazanan Burak Soylu (27), eczaneden aldığı maskeleri semt pazarı ile sokakları gezerek dağıttı.

25.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:14
Maske dağıtan 'Örümcek Adam' şaşkınlık yarattı

ANTALYA'da 'Spiderman' (Örümcek Adam) kostümüyle insanların sevgisini kazanan Burak Soylu (27), eczaneden aldığı maskeleri semt pazarı ile sokakları gezerek dağıttı. Maske dağıtan Örümcek Adamı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Antalya'da bazen motosiklet üzerinde, bazen de kırmızı otomobiliyle çizgi karakteri 'Örümcek Adam' kostümü giyip sokakları gezen animatör Burak Soylu, koronavirüse karşı kendi yöntemiyle mücadele ediyor. Kapalı semt pazarlarında koronavirüs salgının yaygın olabileceğini düşünen Soylu, eczaneden paketler halinde aldığı maskeyi pazarda dağıttı. Bir tanesini kendisi takan diğerlerini ise 'Maske takın hayatta kalın' diyerek semt pazarındaki vatandaşlara ve esnafa dağıtan Soylu'yu görenler ise şaşkınlıkla izledi. Bazıları maske almak yerine Soylu'nun maske dağıtmasını cep telefonuyla kayda almayı tercih etti.

Kendine özgü dansıyla kısa sürede tüm pazarın ilgisini de çeken 'Örümcek Adam' Burak Soylu, daha sonra kentin değişik noktalarında da aynı eylemi sürdürdü. Kentin simge mekanlarından biri olan tarihi Üç Kapılar önündeki bankta oturan genç yaşlı tüm vatandaşlara maske dağıtan Soylu burada da ilgiyle karşılandı. Maskeyi alan vatandaşlar hemen takıp Burak Soylu'ya duyarlılığı için teşekkür etti. İnsanların kendisini sevdiğini ve bu sevgiyi onlara kolay yoldan mesaj ulaştırmak için kullandığını anlatan Burak Soylu, "Semt pazarları kalabalık yerler. Buralarda virüsün bulaşma riski yüksek. O nedenle maske dağıtmak istedim. İlgi yoğun ve güzeldi. İnsanlar bu virüse karşı korunmayı ciddi almalı" dedi.Soylu'nun maske verdiği Nersin Çal, Örümcek Adam'ın 'Maske takın' uyarısının yerinde olduğunu ve devamının gelmesi gerektiğini söyledi.Maske alan Hamdi Karakaya ise insanların uyarılara kulak vermesi gerektiğini belirterek özellikle yaşlıların maskesiz dolaşmaması uyarısında bulundu.

Soylu'nun maske dağıtmasının güzel olduğunu belirten Kazım Durmuş ise "Bunu bir sponsor eşliğinde yapsa ve geniş kitlelere ulaşsa daha güzel olurdu" dedi.


Kaynak: DHA

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