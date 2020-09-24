Maske cezası kesilen sürücüden polise, "Helal olsun" sitemi
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Maske cezası kesilen sürücüden polise, "Helal olsun" sitemi

24.09.2020 08:52 | Son Güncelleme: 24.09.2020 09:00

Maske cezası kesilen sürücüden polise, "Helal olsun" sitemi Kahramanmaraş polisi maske ve sosyal mesafe denetimini sıklaştırdı Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen maske ve sosyal mesafe denetiminde ceza kesilen bir sürücü polis ekiplerine, "Hayatım boyunca ceza...

Maske cezası kesilen sürücüden polise, "Helal olsun" sitemi

Kahramanmaraş polisi maske ve sosyal mesafe denetimini sıklaştırdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen maske ve sosyal mesafe denetiminde ceza kesilen bir sürücü polis ekiplerine, "Hayatım boyunca ceza yemedim helal olsun" diyerek sitem etti.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında Dulkadiroğlu ilçesindeki bazı mahallelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Salgın hastalığın önlenmesi adına çalışmalarına hız veren Kahramanmaraş polisi trafikte sürücülere, sokak ve meydanlarda yaya olarak yaptığı denetimlerde, kurallara uymayan vatandaşlara ceza kesti.

Bahçelievler Mahallesinde denetim yapan ekipler, trafikte durdurduğu ismi öğrenilemeyen bir sürücüye ise maske takmadığı için 900 lira ceza kesti.

Ceza kesilen sürücü olay yerinden ayrılırken, "Evim burası ve ben de şuradan bindim araca, her tarafımızda maske var ve şuana kadar da ceza yememişim size helal olsun" dedi.

Vatandaşın söylemlerine karşı polis memuru ise, "Herkes aynı şeyi söylüyor, bugüne kısmetmiş yapacak bir şey yok size de helal olsun" diye yanıt verdi.

Maske cezası kesilen sürücüden polise, 'Helal olsun' sitemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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