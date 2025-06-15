MaserChef Canlı izleme linki var mı? 15 Haziran Pazar MaserChef nereden nasıl izlenir?

MaserChef Canlı izleme linki var mı? 15 Haziran Pazar MaserChef nereden nasıl izlenir?
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Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu program ilgiyle takip ediliyor. Peki,15 Haziran Pazar MaserChef nereden nasıl izlenir? MaserChef Canlı izleme linki var mı?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MaserChef Canlı izleme linki var mı? 15 Haziran Pazar MaserChef nereden nasıl izlenir?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

Masterchef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MaserChef Canlı izleme linki var mı? 15 Haziran Pazar MaserChef nereden nasıl izlenir?

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MaserChef Canlı izleme linki var mı? 15 Haziran Pazar MaserChef nereden nasıl izlenir?

HAZİRAN PAZAR MASERCHEF NEREDEN NASIL İZLENİR?

MasterChef Türkiye TV8 ekranalrından izleyicilerler buluşuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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