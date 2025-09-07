MaserChef ana kadroya kim girdi 7 Eylül Pazar?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan her geçen gün artıyor. Bu akşam, elenen bir yarışmacının yerine kadroya yeni bir isim dâhil edilecek. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda açıklanacak bu isim, MasterChef macerasını sürdürmeye hak kazanacak. Peki, 7 Eylül tarihli bölümde ana ekibe giren yarışmacı kim oldu, yedekler arasından hangi isim seçildi? Detaylar haberimizde…

MASTERCHEF'TE KİM VEDA ETTİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta yarışmaya veda eden isim Sercan oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununda mağlup olan kırmızı takım, kendi arasında dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta zorlu bir mücadele verdi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan Sezer, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GEÇTİ?

7 Eylül 2025 tarihli MasterChef Türkiye bölümünde, yedeklerden ana ekibe katılacak yarışmacı henüz açıklanmadı. Şeflerin değerlendirmesiyle belirlenecek olan yeni isim, bu akşam ekranlarda netlik kazanacak.

