MaserChef ana kadroya kim girdi 7 Eylül Pazar?

MaserChef ana kadroya kim girdi 7 Eylül Pazar?
Güncelleme:
TV8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan tırmanıyor. Elenen bir yarışmacının yerine yeni bir isim ekibe dahil ediliyor. Bu isim, şeflerin değerlendirmesi sonucunda açıklanacak ve MasterChef macerasını sürdürmeye hak kazanacak. 7 Eylül tarihli bölümde ana ekibe giren yarışmacının kim olduğu ve yedekler arasından hangi ismin seçildiği büyük merak konusu.

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan her geçen gün artıyor. Bu akşam, elenen bir yarışmacının yerine kadroya yeni bir isim dâhil edilecek. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda açıklanacak bu isim, MasterChef macerasını sürdürmeye hak kazanacak. Peki, 7 Eylül tarihli bölümde ana ekibe giren yarışmacı kim oldu, yedekler arasından hangi isim seçildi? Detaylar haberimizde…

MASTERCHEF'TE KİM VEDA ETTİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta yarışmaya veda eden isim Sercan oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununda mağlup olan kırmızı takım, kendi arasında dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta zorlu bir mücadele verdi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan Sezer, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GEÇTİ?

7 Eylül 2025 tarihli MasterChef Türkiye bölümünde, yedeklerden ana ekibe katılacak yarışmacı henüz açıklanmadı. Şeflerin değerlendirmesiyle belirlenecek olan yeni isim, bu akşam ekranlarda netlik kazanacak.

Ana kadroya giren isim bu akşam açıklanacak.

Osman DEMİR
