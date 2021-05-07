'Masalların Sürpriz Kutusu' Projesi büyük ilgi gördü
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'Masalların Sürpriz Kutusu' Projesi büyük ilgi gördü

'Masalların Sürpriz Kutusu' Projesi büyük ilgi gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osman Düşüngel Ortaokulu tarafından yürütülen 'Masalların Sürpriz Kutusu' Projesi kapsamında düzenlenen masal gecesi büyük ilgi gördü.

Osman Düşüngel Ortaokulu tarafından yürütülen 'Masalların Sürpriz Kutusu' Projesi kapsamında düzenlenen masal gecesi büyük ilgi gördü.

Osman Düşüngel Ortaokulu Türkçe öğretmeni Derya Yılmaz'ın kuruculuğunu üstlendiği ve okul öğretmenlerinden Saime Topak Selman ve Ayşegül Temtek'in de yer aldığı 'Masalların Sürpriz Kutusu' Projesi kapsamında düzenlenen masal gecesi büyük ses getirdi. Online olarak düzenlenen geceye, TRT Çocuk kanalında Kaf Dağı Masalları programının yapımcısı ve sunucusu Masal Anlatıcısı ve Meddah Yusuf Duru konuk oldu. Ayrıca Kayseri, Hatay ve Gaziantep İl Koordinatörleri de geceye anlattıkları masallarla renk kattı.

Osman Düşüngel Ortaokulu Müdürü Mehmet Bara da geceye katılarak projeye her zaman destek verdiğini ve okuldaki çalışmalara her zaman destek olacağını belirtti. Masalların Sürpriz Kutusu Projesi ile Anadolu masallarını tanıtmayı hedeflediklerini anlatan proje kurucuları, bu sayede öğrencilerin kültür ögelerinden masalları daha iyi tanıdıklarını söyledi.

Projenin Kayseri, Hatay, Gaziantep ve Azerbaycan ortaklığıyla yürütüldüğü ve emin adımlarla ilerlediği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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