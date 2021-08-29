Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik
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Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik

Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da polisin bir masaj salonuna gerçekleştirdiği baskın sonucu yakalanan muhtarlar, kötü bir amaçlarının olmadığını ve salonda ikamet kontrolü yaptıklarını söyledi.

Kütahya'da polis ekiplerinin fuhuş yapılan bir masaj salonuna gerçekleştirdiği baskın sonucunda yakalanan şahıslardan 2'si muhtar çıktı. Muhtarlar, kendilerini "Biz buraya ikamet kontrolü yapmaya geldik" diye savundu.

Sabah'tan İhsan Tunçoğlu'nun haberine göre Yıldırım Beyazıt Mahallesinde masaj salonu adı altında para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Yapılan operasyonda R.N. ve yabancı uyruklu S.I'nın, para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilirken burada müşteri olarak bulunan 2 kişinin de muhtar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünün ardından gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

"KÖTÜ BİR AMACIMIZ YOK"

Baskın esnasında yakalanan ve isimleri açıklanmayan 2 muhtarın "Biz buraya ikamet kontrolü yapmak amacıyla gelmiştik. Kötü bir amacımız yok" şeklinde konuştukları belirtildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, yabancı uyruklu S.I. sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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