Masaj salonlarına eş zamanlı 'fuhuş' baskını: 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi gözaltında

Polis ekiplerinin fuhuş suçuna karşı mücadelesi Türkiye genelinde sürüyor. Tekirdağ? Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan 2 spa ve masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. İş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptığı belirtilen 4'ü yabancı uyruklu üzere 6 kadını yakalandı.

4'Ü YABANCI UYRUKLU

İş yerlerinde fuhşa aracılık ettiği iddia edilen A.A., M.D. ve A.D. de gözaltına alındı. 9 şüpheliden 4 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, diğer şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri