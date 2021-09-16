Masaj salonlarına eş zamanlı 'fuhuş' baskını: 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi gözaltında - Haberler
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Masaj salonlarına eş zamanlı 'fuhuş' baskını: 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi gözaltında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Masaj salonlarına eş zamanlı 'fuhuş' baskını: 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi gözaltında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde masaj salonu görünümündeki işletmelerde fuhuş yapıldığını tespit eden polis ekipleri, gerçekleştirdikleri baskın sonucu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin fuhuş suçuna karşı mücadelesi Türkiye genelinde sürüyor. Tekirdağ? Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan 2 spa ve masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. İş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptığı belirtilen 4'ü yabancı uyruklu üzere 6 kadını yakalandı.

4'Ü YABANCI UYRUKLU

İş yerlerinde fuhşa aracılık ettiği iddia edilen A.A., M.D. ve A.D. de gözaltına alındı. 9 şüpheliden 4 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, diğer şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber: Masaj salonlarına eş zamanlı 'fuhuş' baskını: 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi gözaltında - Haberler
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