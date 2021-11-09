Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler

Tanzanya'nın Arusha bölgesinde yaşayan Masai kabilesinden 6 kişi su sorununa dikkat çekmek için İstanbul'a geldi. Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Masailer, giydikleri geleneksel kıyafetleri ve başlarına koydukları su kovalarıyla Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Sultanahmet ve Üsküdar gibi turistlik yerlerini yürüyerek Afrika'daki su soruna dikkat çekti. Yaşadıkları sorunları anlattı. Ülkelerinde ortalama 5 kilometre yürüyerek temiz suya ulaşmaya çalışan Masailer başlarına koydukları kovalarla Üsküdar İskelesi'nden Kız Kulesine kadar yürüdü. Geleneksel danslarını yapan, şarkılar söyleyen Masaileri çevredekiler ilgiyle izledi.

"SUYUMUZA SAHİP ÇIKMAZSAK BİZ AFRİKA'DAKİ AYNI DURUMA DÜŞEBİLİRİZ"

"TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTİYORUZ"