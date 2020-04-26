Masa Dağındaki yol yapımı için kayalar kesildi Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinde yapımına başladığı 20 metre genişliğinde ve 3 bin metre uzunluğundaki yolun doğu yakasını, güzergah üzerindeki büyük kayaları peynir kalıbı gibi keserek açtı.

Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinde yapımına başladığı 20 metre genişliğinde ve 3 bin metre uzunluğundaki yolun doğu yakasını, güzergah üzerindeki büyük kayaları peynir kalıbı gibi keserek açtı.

Kepez Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi için tüm imkanlarını seferber ederken, alt ve üst yapı hizmetlerini de aksatmıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, mülkiyet ve imar problemleri yakın bir zamanda çözülen Masa Dağı bölgesinde başlattığı yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yollarla, kuşbakışı Antalya manzarası, site tarzı konutları ve havadarlığı ile şehrin en gözde yerleşim yerlerinden biri olan Masa Dağı, şehrin dört bir yanına bağlanıyor. Şehir içi ulaşımın rahatlamasına da katkı sunan Masa Dağı'ndaki yeni yollar, bölgedeki kaya engeli ortadan kaldırılarak inşa ediliyor. Bölgesinin kuzeyinde yapımına başlanılan 20 metre genişliğinde ve 3 bin metre uzunluğundaki yolun doğu ve batı yakaları zorlu yeryüzü şekilleri aşılarak açıldı. Fen İşleri Müdürlüğünün ekskavatör operatörleri, yolun batı kısmını açma çalışmasını, sert kireç taşlarını kırarak gerçekleştirdi. Operatörler, yolu doğu kısmındaki yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kaya duvarından aşağıya indirebilmek için de kaya kütlesini peynir kalıbı gibi kesti.

Masa Dağı'nın iki yakasına ulaşım

Böylelikle yolun açılması çalışması tamamlanmış oldu. Masa Dağı'nın iki yakası arasında ulaşım imkanı sağlayacak olan yol, yağmur suyu drenaj, orta refüj, asfalt ve kaldırım çalışmalarından sonra hizmete açılacak. Çevresindeki imar parsellerine yatırım yapılmasını hızlandıracak olan yeni cadde, Masa Dağı'nı şehir merkezine ulaşımı sağlayan iki büyük bulvara bağlayacak. Bölgeye yapılacak olan Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaşım imkanı sağlayacak olan yol; batıda Göçerler mahallesinden Antalya Bulvarı'na, doğuda ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nden Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlanıyor.

"Kepez, yol yapımında kendini aştı"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, geçtiğimiz günlerde yol yapım çalışmasını yerinde inceleyerek, "Kepez Belediyesi olarak büyük bir heyecanla yollar açmaya, şehrin ulaşımını rahatlatmaya ve şehre değer katmaya devam ediyoruz. Masa Dağı'nı şehrin merkezine giden yollara ve Antalya Bulvarı'na ve Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlayan çok güzel bir yol açıyoruz. Açtığımız bu yollar, hem trafiği rahatlatacak hem de bölgesine değer kazandıracak. Altı çizilmesi gereken en büyük husus şu; Kepez Belediyesi kendini aştı. Karayolları ile yarışabilecek ve Büyükşehir imkanları ile yapılabilecek yolları Antalya'mıza kazandırıyoruz. Heyecanla çalışmaya ve yeni yollar açmaya da devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA