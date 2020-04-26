Masa Dağındaki yol yapımı için kayalar kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Masa Dağındaki yol yapımı için kayalar kesildi - Haberler
Kepez Belediyesi, Masa Dağı, Antalya, Kepez, Güncel, Haber

Masa Dağındaki yol yapımı için kayalar kesildi

Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinde yapımına başladığı 20 metre genişliğinde ve 3 bin metre uzunluğundaki yolun doğu yakasını, güzergah üzerindeki büyük kayaları peynir kalıbı gibi keserek açtı.

26.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:47
Masa Dağındaki yol yapımı için kayalar kesildi

Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinde yapımına başladığı 20 metre genişliğinde ve 3 bin metre uzunluğundaki yolun doğu yakasını, güzergah üzerindeki büyük kayaları peynir kalıbı gibi keserek açtı.

Kepez Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi için tüm imkanlarını seferber ederken, alt ve üst yapı hizmetlerini de aksatmıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, mülkiyet ve imar problemleri yakın bir zamanda çözülen Masa Dağı bölgesinde başlattığı yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yollarla, kuşbakışı Antalya manzarası, site tarzı konutları ve havadarlığı ile şehrin en gözde yerleşim yerlerinden biri olan Masa Dağı, şehrin dört bir yanına bağlanıyor. Şehir içi ulaşımın rahatlamasına da katkı sunan Masa Dağı'ndaki yeni yollar, bölgedeki kaya engeli ortadan kaldırılarak inşa ediliyor. Bölgesinin kuzeyinde yapımına başlanılan 20 metre genişliğinde ve 3 bin metre uzunluğundaki yolun doğu ve batı yakaları zorlu yeryüzü şekilleri aşılarak açıldı. Fen İşleri Müdürlüğünün ekskavatör operatörleri, yolun batı kısmını açma çalışmasını, sert kireç taşlarını kırarak gerçekleştirdi. Operatörler, yolu doğu kısmındaki yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kaya duvarından aşağıya indirebilmek için de kaya kütlesini peynir kalıbı gibi kesti.

Masa Dağı'nın iki yakasına ulaşım

Böylelikle yolun açılması çalışması tamamlanmış oldu. Masa Dağı'nın iki yakası arasında ulaşım imkanı sağlayacak olan yol, yağmur suyu drenaj, orta refüj, asfalt ve kaldırım çalışmalarından sonra hizmete açılacak. Çevresindeki imar parsellerine yatırım yapılmasını hızlandıracak olan yeni cadde, Masa Dağı'nı şehir merkezine ulaşımı sağlayan iki büyük bulvara bağlayacak. Bölgeye yapılacak olan Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaşım imkanı sağlayacak olan yol; batıda Göçerler mahallesinden Antalya Bulvarı'na, doğuda ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nden Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlanıyor.

"Kepez, yol yapımında kendini aştı"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, geçtiğimiz günlerde yol yapım çalışmasını yerinde inceleyerek, "Kepez Belediyesi olarak büyük bir heyecanla yollar açmaya, şehrin ulaşımını rahatlatmaya ve şehre değer katmaya devam ediyoruz. Masa Dağı'nı şehrin merkezine giden yollara ve Antalya Bulvarı'na ve Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlayan çok güzel bir yol açıyoruz. Açtığımız bu yollar, hem trafiği rahatlatacak hem de bölgesine değer kazandıracak. Altı çizilmesi gereken en büyük husus şu; Kepez Belediyesi kendini aştı. Karayolları ile yarışabilecek ve Büyükşehir imkanları ile yapılabilecek yolları Antalya'mıza kazandırıyoruz. Heyecanla çalışmaya ve yeni yollar açmaya da devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Haberler
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haberler
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim
Pakistan Başbakanı'ndan 'Diriliş Ertuğrul' yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak
Pakistan Başbakanı'ndan "Diriliş Ertuğrul" yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım
Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Semih Yalçın Donald Trump Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Hande Yener Haluk Levent Cengiz Kurtoğlu
Spor Podolski Burak Yılmaz Mauricio Isla Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Bursa Ramazan Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Masa Dağındaki yol yapımı için kayalar kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 10:53:52. #1.14#
title