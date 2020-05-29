Marziye nine 105 yaşında hayatını kaybetti Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan ve Türkiye'nin en yaşlı insanlarından biri olan 1915 doğumlu 105 yaşındaki Marziye Gökmen hayatını kaybetti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan ve Türkiye'nin en yaşlı insanlarından biri olan 1915 doğumlu 105 yaşındaki Marziye Gökmen hayatını kaybetti.

Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi'nde oturan ve ülkede yaşayan 100 yaş ve üzerindeki 5 bin 529 kişiden biri olan 8 çocuk, 48 torun ve onların torunlarını gören Marziye Gökmen, dün akşam evinde yaşama veda etti. Gökmen'in cenazesi, bugün Gözsüzce Mezarlığına defnedildi.

Marziye Gökmen, son olarak 8 Mayıs Anneler Günü'nde Kaymakam Arif Yalçın tarafından ziyaret edilerek, Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından gönderilen ve Türkiye'de yaşayan 100 yaş üzerindeki 5 bin 529 kişiden birisi olması dolayısıyla Sakarya'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'nda adına dikilen fidan dikim sertifikası takdim edilmişti. - MERSİN

Kaynak: İHA