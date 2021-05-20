Marvel's Avengers, yeni Iron Man kostümünü tanıttı!
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Marvel's Avengers, yeni Iron Man kostümünü tanıttı!

Marvel's Avengers, yeni Iron Man kostümünü tanıttı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Tony Stark'ın Mark 85 kostümü, Marvel's Avengers için geliyor. Süper kahraman oyunu hayranları Avengers: Endgame'deki kostüm içinde uçma fırsatını yakalayacaklar. Mark 85 kostümü oyunda ne zaman yer alacak? İşte detaylar!

Marvel's Avengers, Tony Stark'ın Avengers: Endgame'de giydiği kostümü Mark 85'in oyunda yer alacağını duyuruldu.

PlayAvengers Twitter hesabından dün yapılan paylaşımla Iron Man'in kostümünün oyuna geleceği resmen açıkladı. Yeni gelecek kıyafet oyuncular tarafından, 20 Mayıs tarihinden itibaren oyunun pazarı üzerinden satın alınabilecek.

Marvel's Avengers, yeni Iron Man kostümünü tanıttı!

Yeni gelecek Mark 85 kostümü, Russo Kardeşler'in yönettiği Avengers: Endgame filminden esintilere dayanıyor. Mark 85, görüntü olarak klasik kırmızı ve altın renk düzenine sahiptir. Eklemler boyunca inanılmaz derecede ayrıntılı desenlere ve yarıklara sahip olduğu görülüyor. Thanos'u ve ordusunu yenmek için hayatını fena eden Tony Stark'ın en son kostümüne oyuncular bugünden itibaren ulaşabilecekler.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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