Marvel's Avengers Spider-Man Karakter Fragmanı Paylaşıldı

Crystal Dynamics ve Eidos Montreal tarafından geliştirilen Marvel's Avengers için Spider-Man karakter fragmanı paylaşıldı.

Marvel's Avengers Xbox Game Pass Servisine Ekleniyor

Crystal Dynamics ve Eidos Montreal'in geliştirdiği, Square Enix'in ise yayıncılığını üstlendiği Ağustos 2020'de çıkışını yapan Marvel's Avengers oyununun yeni karakteri Spider-Man oluyor. Çıkışından bu yana gün geçtikçe daha da kötü bir duruma ilerleyen oyun, oyuncuların neredeyse tamamı tarafından sevilmeyen bir oyun olarak biliniyor.

Oyuncu sayısının oldukça düşük olması da bu düşünceleri doğruluyor. Genel olarak içerisinde pek çok Marvel süper kahramanını bulunduran bir oyun olan Marvel's Avengers, oynanış yapısı ve dinamikleri ile oyuncular tarafından beğenilmemişti. Büyük olumsuz eleştirilere maruz kalan oyunun Metacritic puanı ise 67. Hatta oyuncu puanı ise 4.9.

Oyuna yeni oynanılabilir karakter olarak Spider-Man'in ekleneceği belli oldu ancak PC ve Xbox sahipleri için ufak bir olumsuzluk söz konusu.

Spider-Man'in hakları Sony tarafından alındığı için PC ve Xbox cihazlarındaki sürümlerde Spider-Man yer almayacak. Sadece PS4 ve PS5 konsol sahipleri Marvel's Avengers'ta Spider-Man karakterini oynayabilecek. Spider-Man oyuna 30 Kasım 2021'de yayınlanacak olan 2.2 güncellemesi ile eklenecek ve PlayStation oyuncuları için oynanılabilir bir karakter olacak. Karakter fragmanını üstteki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Sizler yeni karakter Spider-Man ve Marvel's Avengers hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunu oynamış mıydınız? Değerli görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

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