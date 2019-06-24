Marvel's Avengers, Çevrimdışı Olarak da Oynanabilecek

Süper kahraman olmak hiç de kolay bir iş değil. Square Enix, bütün bu hengame içerisinde kahraman adaylarını en azından internet bağlantısı derdinden kurtarmayı amaçlıyor.

Oyunun geliştiricilerinden Crystal Dynamic'in patronu, oyunun çevrimiçi özelliklere odaklanmasına rağmen çevrimdışı olarak da oynanabileceğini açıkladı. Birinin oyunun fiziksel kopyasını alıp, isterse hiç internete bağlanmadan oyunu tamamlayabilmesini sağlamak istediklerini belirten yapımcı, en başından beri amaçlarının tam bir oyun deneyimi sunmak olduğunu belirtiyor.

Karakterlerin filmlerdeki aktörlere benzememesi konusunda da açıklama yapan firma patronu Scot Amos, karakterlerin özelleşebilmesini istediklerini belirterek "Sizin Black Widow'unuz ile benim Black Widow'um -ama hafifçe ama tamamen- farklı olabilir. Bu neyi açtığınız ve hangi özelliği kullandığınıza göre değişir" dedi.

Oyunda herhangi bir "ödeme duvarı" olmayacağını, oyunda lootbox gibi sistemlerin (ya da alternatifi olarak "sürpriz mekanikleri", EA online mı?) olmayacağını açıklayan Amos, insanların beraber oynayabilmelerini, bu yolculuğu beraber tamamlayabilmelerini istediğini söylüyor. Oyunculara, sunabilecekleri kadar çok esneklik sunmak istediklerini belirten Amos, oyunculardan gelen geri bildirimleri de dinleyeceklerini ve onları, oyuna harcadıkları saatler için ödüllendirmek istediklerini açıkladı.

Square Enix, oyunun gerçekten başarılı olması için elinden geleni ardına koymuyor. Oyun için beş stüdyo ve bir de Japon teknoloji ekibi mesai harcıyor. Amos, bütün ekibin tek tek özenle seçildiğini belirtiyor.

Marvel's Avengers'in çıkış tarihi Mayıs 2020 olarak belirtiliyor. Oyun bilgisayar, Xbox One ve PS4 için çıkacak.