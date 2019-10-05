Martin Scorsese: Marvel filmleri sinema değil, eğlence parkını anımsatıyor

Martin Scorsese: Marvel filmleri sinema değil, eğlence parkını anımsatıyor

Hollywood'un yaşayan en kıdemli yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Martin Scorsese, çizgi romanlardan uyarlanan ve dünyanın en çok hasılat getiren filmleri arasında yer alan yapımlar için "Bunlar sinema değil" dedi.

05.10.2019 13:31
Martin Scorsese: Marvel filmleri sinema değil, eğlence parkını anımsatıyor

Hollywood'un yaşayan en kıdemli yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Martin Scorsese, çizgi romanlardan uyarlanan ve dünyanın en çok hasılat getiren filmleri arasında yer alan yapımlar için "Bunlar sinema değil" dedi.


Scorsese, Marvel çizgi romanlarından uyarlanan filmleri bir eğlence parkına benzettiğini de sözlerine ekledi. Marvel süper kahramanlarının oynadığı Avengers: Endgame adlı yapım geçtiğimiz aylarda 2.8 milyar dolarlık gelir elde ederek tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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