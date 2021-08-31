Martin Luther King JR. etkinliği sırasındaki uygunsuz ifadeler Epic'i devreye soktu!

Fortnite ve TIME'ın March Through Time deneyimi, Epic tarafından fark edilmeyen uygunsuz ifadeler ve görünümler kullanan oyuncular tarafından gölgeleniyor.

Dünya genelinde şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanınan Martin Luther King JR'ın ikonik "I Have a Dream" konuşması, TIME ile ortaklaşa düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında Fortnite'ta yeniden yaşatıldı. Ancak Epic Games, Fortnite'ın March Through Time etkinliği sırasında oyuncuların kötüye kullanımı nedeniyle neredeyse tüm ifadeleri devre dışı bıraktı.

Dr. Martin Luther King JR'ın 1968'deki suikastından önce Amerika'nın önde gelen insan hakları savunucularından biriydi. Siyah topluluk için bir umut ışığı olarak hizmet eden Dr. King, kendisine uygulanan şiddete rağmen şiddet içermeyen değerleri vurguladı. Martin Luther King JR.'ın, 28 Ağustos 1963'te Washington'da Mart ayında Washington DC'de yaptığı "Bir Rüyam Var" konuşması, onun en ikonik ve etkili konuşmalarından biri olarak kabul edilir.

EPIC GAMES, FORTNITE İFADELERİNİ SINIRLANDIRDI

Fortnite oyuncularının, Lincoln Anıtı'nın basamakları karşısında Dr. Martin Luther King'in "Bir Hayalim Var" konuşmasının kaydı çaldığı sırada, ifadeleri uygunsuz şekilde kullanmalarına yanıt olarak, Epic Games, March Through Time'ı uygun görülen ifadelerle sınırlandırdı.

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