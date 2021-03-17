Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü

17.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:25
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabah etkili olan kar yağışı ile birlikte peribacaları kendisine hayran bıraktı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabah etkili olan kar yağışı ile birlikte peribacaları kendisine hayran bıraktı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bahar ayında yağan kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü. Karlar altında kalan peribacaları yerli be yabancı turistleri kendisine bir kez daha hayran bırakırken kar yağışı ile birlikte peribacaları kartpostallık görüntüler verdi.

Uçhisar Kalesi ve etrafında bulunan peribacalarının karla kaplanmasının ardından ise Uzakdoğulu turistler bu anları bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmesi dikkatlerden kaçmadı. - NEVŞEHİR

Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Bakkal Halis Özkahya Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 10:26:44. #1.15#
title