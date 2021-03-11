Mart ayının ilk 10 gününde en çok haber konusu olan ünlüler! Acun Ilıcalı ve Müge Anlı zirvede

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, mart ayının ilk 10 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimlerini açıkladı. Acun Ilıcalı zirveyi bırakmazken onu sıra dışı konularıyla gündemden düşmeyen Müge Anlı takip etti.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, mart ayının ilk 10 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladı. Neredeyse her yaptığıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, 1.944 habere konu olarak zirveye yerleşti.

ACUN'U MÜGE ANLI TAKİP ETTİ

Ilıcalı'yı ise 1. 644 haberle ATV ekranlarında yayınlanan programındaki konuklarıyla çok konuşulan Müge Anlı takip etti. Habermetre'nin açıkladığı raporda; ikinci kez baba olan Alişan 1. 314 haberle 3. oldu. Star TV'de yayınlan İbo Show ile ekranlara geri dönen ve saçlarını boyattığı için günlerce konuşulan İbrahim Tatlıses, 1.314 habere konu olarak listenin 4. sırasına yerleşti.

HAKAN TAŞIYAN VE BÜLENT ERSOY DA LİSTEDE YER ALDI

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, listenin 5. sırasında 1.117 habere konu olan Hakan Taşıyan yer aldı. Aylardır sağlık sorunlarıyla boğuşan usta sanatçı 1 hafta içerisinde 2 organ nakli ameliyatına birden girdi.

Giydiği gerçek kürklerle hayvanseverlerin tepkisini çeken Bülent Ersoy, 972 habere konu olarak listenin 6. sırasına yerleşti. Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayan ve geçtiğimiz günlerde ilk İngilizce şarkısını piyasaya çıkaran Aleyna Tilki, 890 habere konu olarak listenin 7. sırasına yer buldu.

ESRA EROL DA LİSTEYE YERLEŞTİ

Özellikle evden kaçan eşlerin hikayeleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Esra Erol da 766 habere konu olarak listenin 8. sırasında yer aldı. Erol'u 542 haberle geçtiğimiz günlerde eşiyle koronavirüse yakalanan Demet Akalın takip etti. Listenin 10. sırasında ise 294 haberle gerek sevgilisiyle pozları gerekse de paylaştığı cüretkar fotoğraflarıyla her daim adından söz ettiren Şeyma Subaşı yer aldı.

ÜNLÜLER BİRBİRİNİ TAKİP ETTİ

Habermetre'nin verilerine göre; Deniz Akkaya 240 haberle 11. sırada, İrem Derici 144 haberle 12. sırada, Kerimcan Durmaz 115 haberle 13. sırada, Serenay Sarıkaya 88 haberle 14. sırada, Aslışah Alkoçlar da 47 haberle listenin 15. sırasında yer aldı.

İlk şarkısı Peşimde'yi çıkaran ve klibiyle günlerce konuşulan Kerimcan Durmaz'ın listenin gerilerinde yer alması ise dikkat çekti.