Mart 2021 Oyunları – Çıkış Yapacak Oyunlar

2021 Yılının ilk çeyreğinde yavaş yavaş sona yaklaşıyorken bu ay bizleri hangi oyunların beklediğini listeledik. Şimdiden belirtmekte fayda var, burada listelenen oyunların birçoğu yeni platformlarda yayınlanan eski oyunlar olacak. Bu sebepten ötürü Mart ayı oyun listesi hakkında seçici davranacak olabilirsiniz. Yine de, dört gözle beklenecek çok şey var. O halde Mart ayında çıkışını gerçekleştirecek oyunlara göz atalım.

Forza Horizon 4 Steam'e Gelecek!

Çıkış tarihi: 9 Mart 2021

Tür: Yarış

Platform: PC

Tahmini fiyat: 469 ?

Bu listedeki Forza Horizon 4, bir 2018 oyunu olduğu için birkaç kişinin dikkatini çekebilir! Ancak, bu oyunun Steam'e gelişinden bahsetmemek olmazdı. Onun hakkında özel olan ne? Bu beğeni toplayan yarış serisinin Microsoft ortamının dışında piyasaya çıkacak ilk temsilcisi steam olacak. Steam, Mart ayında Forza Horizon 4 ile süslenecek.

Forza Horizon 4 denemeye değer mi?

Bu oyun, her yarış tutkunu için gerçek bir tutkudur. Büyük Britanya'nın açık dünya haritası, ayrıntılara büyük önem veriyor ve mevsim sistemi, aynı rotaların yılın farklı zamanlarında tamamen farklı görünmesini sağlıyor. En önemlisi, oyun, kapsamlı ayar seçeneklerinin yanı sıra rahat ve atari bir sürüş modeline sahiptir. O halde ne duruyorsun direksiyona geç!

Forza Horizon 4 Fragman

Stronghold: Warlords

Çıkış tarihi: 9 Mart 2021

Tür: RTS Platform: PC

Tahmini fiyat: 200 ?

Stronghold Lords of War nedir?

Efsanevi RTS serisi, yeni oyunuyla bizi şaşırtmaya karar verdi. Stronghold: Lords of War, bizi Uzak Doğu'ya götüren bir oyun olacak. Oyun, MÖ 3. yüzyılda başlayacak ve MS 13. yüzyılın başlarında sona erecek. Bu süre zarfında, Asya'da ağırlanacağız, Çin İmparatorluğunu keşfedeceğiz, Japonya'daki Shogun'ları ziyaret edeceğiz veya Moğol ordusundan kaçacağız.

Neden Fortress: Lords of War incelemeye değer?

Geliştiriciler, Stronghold: Lords of War serisinin orijinal mekaniklerini aslına sadık kalarak yeniden yapılanmış olacağına ve aynı zamanda bazı yeni çözümler sunacağına söz veriyor. En büyük yeni özellik, isimsiz lordlar sistemi olması olacak. Haritanın çeşitli bölümlerinin kontrolü onlara devredilebilir ve onlar bizim adımıza düzeni sağlamaya ve müreffeh bir toplum yürütmeye çalışacak. Her karakter kendi aktif ve pasif becerilerine sahip olacak ve bu sadece alanı yönetmede değil, aynı zamanda savaşta da faydalı olacak. Böyle bir orduyu savaşa götürecek olmak, düşmanı pusuya düşürecek veya geri çekilmemize yardım edecek.

Endzone: A World Apart

Çıkış tarihi: 18 Mart 2021

Tür: Strateji

Platform: PC

Tahmini fiyat: 40 ?

Endzone Nedir: Ayrı Bir Dünya mı?

Ekonomik strateji hayranı mısınız? Öyleyse, birçok radyoaktif sorunlarla karşı karşıya olan kıyamet sonrası dünyada bir kasaba geliştirmenize izin verecek olan Endzone: A World Apart için 18 Mart'ı beklemelisiniz. Bu tür olumsuz koşullarda iyi işleyen bir yerleşim yeri oluşturmak kolay olmayacak, ancak çok faydalı olacak!

Endzone: A World Apart'ı özel kılan nedir?

Endzone: A World Apart'ın ayırt edici öğesi atmosferidir ve ilk bakışta oldukça göze çarpıcı gelir. Hayatta kalan bir grubun komutanı olarak kıyamet sonrası dünyadaki yerimizi bulmalıyız. Bu yüzden binalar inşa etmemiz, sitemizi genişletmemiz, sakinlerin ihtiyaçlarını karşılamamız ve mevcut sorunlarla uğraşmamız gerekecek. Karar verme sıkıntısı olmayacak ve gerçek dünyada geceleri sizi uyutmayan türden bir karar olacak. Olumsuz hava koşulları sorunlarımızı daha da kötüleştirecek, ani radyoaktif yağışlar, kuraklıklar veya toz fırtınaları gibi.

Endzone: A World Apart - Oynanış Fragmanı

Magic: Legends

Çıkış Tarihi: 23 Mart 2021

Tür: Aksiyon RPG

Platform: PC

Tahmini fiyat: Ücretsiz

Magic: Legends nasıl bir oyun?

Magic: Legends, Magic: The Gathering dünyasında geçecek ücretsiz olarak sunulacak bir aksiyon RPG oyunudur. Çeşitli öğeler veya uzmanlıklar bulacaksınız, ancak bunlar size diğer oyunculara göre herhangi bir oyun avantajı sağlamayacaktır. Evet, çevrimiçi bir oyun olacak!

Magic: Legends, kart evreninden en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor olacak. Karakter sınıfları, temel güçler ve Magic: The Gathering'den oyun stilleri türlerine göre modellenmiş. Uçak gezgini becerilerimize karşılık gelen kartları seçerek inşa edeceğiz. Elimizde en fazla on iki yetenek olabilir, ancak herhangi bir zamanda yalnızca dördünü kullanabiliyor olacağız. Sonuç olarak, karakterimizin eylemlerini ve yeteneklerini savaş alanındaki duruma veya belirli düşmanlara göre ayarlayabileceğiz.

Magic Legends - Oynanış Fragmanı

Yakuza 6

Çıkış Tarihi: 25 Mart 2021

Tür: Aksiyon-macera

Platformlar: PC, Xbox One

Tahmini fiyat: ?

PlayStation 4 dışında diğer platformlara da ulaşmayı unutan bir başka oyun. Neyse ki neredeyse üç yıl sonra oyun PC ve Xbox One'da çıkacak. Bu bölümde Yakuza'nın önceki bölümlerinin kahramanı Kazuma Kiryu olarak bir kez daha oynayacağız.

Yakuza 6'ya kesinlikle göz atmalısınız!

Kazuma Kiryu hapisten çıkarılır ve yokluğunda ne olduğunu öğrenmesi gerekir. İşlerin iyi gitmediğini çabucak keşfeder ve harekete geçmek zorunda kalır. Tokyo'nun Kamurocho'sunu ve Hiroshima'nın Onomichi'sini ziyaret ediyor olacağız. Sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışacağız ama çılgın dövüş becerilerimizi kesinlikle daha sık kullanacağız. Saldırıları kombinasyonlar halinde birleştirmek, herhangi bir oyundan daha tatmin edici olduğundan, savaş sistemi kesinlikle ilgiyi hak ediyor. Yakuza'da olduğu gibi, ana hikayeye ek olarak, renkli karakterler, alışılmadık durumlar, garip fikirler ve bağımlılık yapan mini oyunlar içeren yan görevler de alacağız. Kendinizi bu aktiviteleri yapmak için gerçek oyundan daha fazla harcarken yakalayacaksınız!

Zwiastun Yakuza 6: Hayatın Şarkısı

It Takes Two

Çıkış Tarihi: 26 Mart 2021

Tür: Aksiyon-macera

Platformlar: PC, PS4, XOne, PS5

Tahmini Fiyat: 279.99 ?

It Takes Two nasıl bir oyun?

A Way Out'a aşina mısınız? Bu oyundan sorumlu ekip, ilginç bir temaya sahip yeni bir arcade platform oyunu yarattı. Rose'un ailesi boşanmayı planlıyor. Perişan haldeki kız iki oyuncak bebek yaratır: biri kil, diğeri tahta. Açıklanamayan bir nedenden ötürü, ebeveynlerinin bilinçleri bu oyuncaklara aktarılır ve eşzamanlı olarak bir peri masalı diyarında son bulur. Anne ve baba insan formlarına kavuşmak istiyorlarsa ilişkilerini düzeltmeleri gerektiği ortaya çıktı.

Oyunda yapay zeka ile tek başına oynama seçeneği var, ancak her şey başka bir kişiyle oynanacak şekilde tasarlandı ve ancak o zaman gerçek potansiyelini ortaya çıkarıyor. Bu nedenle It Takes Two, "arkadaşlar için ücretsiz erişim" sunuyor. Yani, bu oyunu satın alan bir kişi ile oynayabilirsiniz ve aynı konsol ailesinden yalnızca birini davet edebiliyorlar. Maalesef oyun, farklı oyun platformları arasında çapraz oynamayı desteklemiyor.

It Takes Two Fragman

Subverse

Çıkış Tarihi: 26 Mart 2021

Tür: Aksiyon

Platformlar: PC

Tahmini fiyat: ?

Subverse nasıl bir oyun?

Nişan ve stratejiyi birleştiren, erotik unsurlarla renklendirilmiş bir tür karışımı. Bir kara deliğe düşen ve yabancı ırklarla dolu keşfedilmemiş Prodigium galaksisine fırlatılan bir Dünya yıldız gemisinin kaptanını oynuyoruz. Diyar, üremeyle ilgili her şeyden nefret eden bir sinsi imparatorluk tarafından yönetiliyor. Öyleyse görevimiz bir devrime öncülük etmek olacak!

Subverse - Sinematik Fragman

Evil Genius 2

Çıkış Tarihi: 30 Mart 2021

Tür: strateji

Platform: PC

Tahmini fiyat: 61.00 ?

Evil Genius 2'de bizleri neler bekliyor?

2004 stratejisinin devamını kimsenin beklediğini sanmıyorum. Evet, doğru okudunuz, Evil Genius 2, o zamanlar bu tür alışılmadık konseptlerin hayranları arasında oldukça popüler olan eski bir hitin yeni bir versiyonu olacak. Bir kez daha, dünyayı ele geçirmek için uğursuz planlar yaparak, adını taşıyan şeytani deha rolünü oynayacağız. Görevimiz kolay olmayacak, çünkü adalet güçleri yolumuza girmeden Kıyamet Makinesini tamamlamalıyız. Kulağa harika geliyor!

Evil Genius 2 World Domination - Çıkış Fragmanı

Kingdom Hearts

Çıkış Tarihi: 30 Mart 2021

Tür: RPG

Platform: PC

Tahmini fiyat: 369 ?

Kingdom Hearts şimdiye kadar konsola özeldi, ancak Mart ayında PC için çıkıyor. Oyunun özel serileri yalnızca Epic Games Store'da ve bununla birlikte pahalı paketleri olduğundan ötürü birçok insan memnun olmayacak.

Her biri oldukça eğlenceli RPG öğeleri sunmanın yanı sıra şaşırtıcı bir şekilde sıra tabanlı olmayan dövüşler sunması ile bir hikaye anlatıyor. Ayrıca arcade öğeleri ve bulmaca çözme de olacak.

Kingdom Hearts - oynanış

