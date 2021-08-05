Marsu, Hyperion Telekom, Nur Grup ve Marina Foça Otel 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
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Marsu, Hyperion Telekom, Nur Grup ve Marina Foça Otel 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Marsu, Hyperion Telekom, Nur Grup ve Marina Foça Otel 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
Haberler.com / Ayça Elal - Haberler | Sektörel Bakış

1993 yılından beri başarısının üzerine ekleyerek giden ve gün geçtikçe büyüyen firma Marsu, Sektörel Bakış programına kapılarını açtı.

Sektöründe edindiği tecrübe ve iş ahlakıyla gün geçtikçe ürün gamını ve kalitesini arttıran Marsu Sektörel Bakış programına konuk oldu.

Firma genel koordinatörü Tevfik Çomaktekin faaliyetlerini Sektörel Bakış mikrofonlarına aktardı. Çomaktekin yaptığı açıklamalarda sektördeki ürün gamlarından ve distribütörlüklerinden bahsetti.

Teknoloji sektöründe uzun yıllardır deneyimi olan Hyperion Telekom, Sektörel Bakış programının konuğu oldu.

Telekom dünyasında yaptığı işlerle başarısını ortaya koyan, Türkiye'de ve 2 farklı ülkede daha telekomünikasyon hizmeti veren Hyperion Telekom Sektörel Bakış programının sorularını yanıtladı. Firma Proje Koordinatörü Engin Demirbora Telekom faaliyetlerinden ve projelerinden bahsetti. Demirbora, yaptığı açıklamalarda Telekom sektörü ile alakalı hedeflerinde Türkiye'nin kendi karasal ve deniz altı omurgalarına sahip ilk uluslararası taşıyıcı operatörlüğünü kurmak olduğunun altını çizdi.

Sektöründe 30 seneyi aşkın bilgi ve birikimi ile Ticari hayatına başarı ile devam eden Nur Grup kapılarını Sektörel Bakış programına açtı!

Firma Sahibi Abdulfatah Noor, yaptığı açıklamalarda inşaat sektöründeki başarılarını dile getirdi. Öte yandan Noor, Türkiye yatırımlarındaki doğru hamlelerle Ticari başarıyı nasıl sağlayacaklarını da aktardı.

İzmir Yeni Foça'da bulunan Marina Foça Otel, Sektörel Bakış programına konuk oldu!

Güzel şehrimiz İzmir'in Yeni Foça ilçesinde bulunan Marina Foça Otelin Genel Müdürü Esra Binbir, Sektörel Bakış programının sorularını yanıtladı. Covid-19 pandemi sürecini ele alan Binbir, faaliyetlerinden, temizlik ve hijyen kurallarına kadar Otelin birçok hizmetine değindi.

Ayça Elal
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