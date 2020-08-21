Marslı filmi konusu nedir? Marslı oyuncuları ve Marslı özeti!
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Marslı filmi konusu nedir? Marslı oyuncuları ve Marslı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Marslı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Marslı konusu, özeti ve Marslı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Marslı filminin detayları…

Marslı filmi konusu nedir? Marslı oyuncuları ve Marslı özeti!
21.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:24

İzleyenleri ekrana bağlayan Marslı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Marslı filmini izleyecek olanların merak ettiği Marslı konusu nedir, Marslı oyuncuları kimler ve Marslı özeti gibi konuları inceliyoruz.

MARSLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mars gezegenine insanlı bir uçuş gerçekleştirilirken, Astronot Mark Watney şiddetli bir fırtına sonrasında ulaşılamaz hale gelir ve ölü kabul edilir ve ekibi tarafından da geride bırakılır. Hayatta kalması çok zor bir gezegende artık Watney yalnızdır ve hayatta kalmak zorundadır. Zekası, azmi ve güçlü zihni sayesinde çok az erzak ile hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da Dünya'ya kendisinin burada mahsur kaldığının sinyalini göndermeye çalışacaktır.

MARSLI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular:Kate Mara, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Matt Damon, Mackenzie Davis

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2015 (141 dk)

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2015 Cuma

Senaryo: Drew Goddard, Andy Weir

Yapımcı Firma: Genre Films, International Traders

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

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