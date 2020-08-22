Mars'ta binlerce yıl süren fırtınalar yaşandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mars'ta binlerce yıl süren fırtınalar yaşandı

ABD'de Teksas Üniversitesi Jackson Jeoloji Bilimleri Fakültesi'nden bilim insanlarının uydu görüntülerine dayanarak hazırladıkları araştırmada, Mars'ın milyonlarca yıl önce fırtınalara maruz kaldığı belirlendi.

Mars'ta binlerce yıl süren fırtınalar yaşandı
22.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:04

ABD'de Teksas Üniversitesi Jackson Jeoloji Bilimleri Fakültesi'nden bilim insanlarının uydu görüntülerine dayanarak hazırladıkları araştırmada, Mars'ın milyonlarca yıl önce fırtınalara maruz kaldığı belirlendi. Bu fırtınalar sonucu Mars gezegeni, binlerce yıl süren sel felaketi yaşayarak sular altında kaldı. 

Bilim insanlarından oluşan ekip, uydu görüntülerini ve topografyayı kullanarak 3,5 ila 4 milyar yıl önce göl yataklarını ve nehir vadilerini ne kadar yağışın doldurduğunu ölçmek için Mars'taki antik göllerin ve su yataklarının havzalarına baktı. Ekibin elde ettiği veriler doğrultusunda, bu büyüklükte sel felaketinin ancak bin yıllar süren bir fırtına ile meydana gelebileceğini ifade etti. Bilim insanları, Mars üzerinde çalışmak için yeterli sıvı olmadığını ayrıca belirtti.  


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Düzce'de otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti
Düzce'de otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hulusi Akar Fatih Dönmez Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Onur Saylak Acun Ilıcalı Halit Ergenç
Spor Ali Koç Caner Erkin Eddie Newton Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Mars'ta binlerce yıl süren fırtınalar yaşandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 15:39:48. #1.15#
title