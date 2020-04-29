Mars'ı keşfedecek yeni nesil gezgin aracı 'Hope' Dünya finalinde Türkiye'nin ilk Mars keşif aracını tasarlayan ve Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ÖzÜ Rover Takımı, yeni bir uluslararası başarıya imza attı.

Türkiye'nin ilk Mars keşif aracını tasarlayan ve Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ÖzÜ Rover Takımı, yeni bir uluslararası başarıya imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde düzenlenen ve robotik alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan URC'ye (University Rover Challenge) Hope (Umut) adını verdikleri yeni keşif aracı ile katılan ekip, 16 ülkeden 93 takım arasında yapılan değerlendirme ve eleme sonucunda yarışmada finalist oldu. Tüm dünyadan katılıma açık olan etkinlik üniversite öğrencilerini kızıl gezegen Mars'ı keşfedecek yeni nesil keşif ve gezgin aracı tasarlama ve inşa etme konusunda yarıştıran en önemli uluslararası etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor.

2014 yılından bu yana keşif araçları geliştiren ÖzÜ Rover Takımı, Ekim 2019'da yeni bir gezgin geliştirmek üzere çalışmalarına başladı. Halk oylamasında "Uzay her zaman yeni yerlerin ve değerlerin keşfi için insanlığa umut olmuştur" önerisinin en fazla oyu almasıyla yeni gezgine Hope (Umut) adı verildi. Takım hem Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan URC'ye hem de Polonya'nın ev sahipliğindeki ERC'ye (European Rover Challenge) katılmak için başvuru yaptı. ÖzÜ Rover Takımı URC'de finale kalma başarısı gösterirken, ERC'de de ön eleme sürecini geçti. Eylül 2020'de gerçekleşmesi beklenen yarışmaya katılmak için ekip, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evlerinden sürdürüyor. URC'ye Türkiye'den yalnızca üç takım katılabilmişti.

Robotik alanında araştırma yapmak isteyen lisans öğrencileri tarafından Özyeğin Üniversitesi Robotik Laboratuvarı direktörlerinden Dr. Öğretim Üyesi Özkan Bebek'in danışmanlığında kurulan ÖzÜ Rover Takımı, lisans öğrencilerine pratik yapabilecekleri bir ortam sunarak geliştirdikleri projelerle onları gelecekteki meslek hayatlarına hazırlıyor. Takıma katılan lisans öğrencileri Robotik Laboratuvarında gezegen gezginleri üzerine araştırma ve geliştirme projeleri konusunda çalışmalar yürütüyor. Kurulduğundan bu zamana dört farklı robot ile European Rover Challenge'da ülkemizi başarıyla temsil eden takım, geçen yıl 16 farklı ülkeden 56 takımın yarıştığı ERC-2019'da Theia II isimli gezginleri ile 13. oldu.

Özyeğin Üniversitesi'nde farklı alanlarda eğitimini sürdüren öğrencilerin oluşturduğu takımda Makina Mühendisliği'nden Suavi Yıldırım, Ahmet Emre Toprak, Alp Çamsakız, Ataberk Yapıcı, Burcu Kaya, Mehmet Emil ve Ozan Aktürk, Bilgisayar Mühendisliği'nden Ahmet Çağatay Savaşlı, Berkecan Koçyiğit, Damla Tütüncü, Deniz Uğur, İsmail Can Yağmur ve Salih Metin Arkanöz, Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden Tuğberk Nurtan, Mert Birgün ve Zeynep Yılbırt, Endüstri Mühendisliği'nden Asena Ayşe Gevşek, Atahan Çaldır ve Özge Özcan ile İşletme bölümünden Zeynep Örüklü yer alıyor.

GEZEGEN GEZGİNİ NEDİR?

Gezegen gezginleri (İng: Planetery Rover) gök cisimleri üzerinde araştırma yapılmak için geliştirilen robotlardır. Gezgin olarak adlandırılan insansız kara araçları, çoğunlukla Mars ve Ay yüzeylerinde inceleme yapmak amacı ile tasarlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda gezginlerde zorlu koşullara dayanabilecek bir yürür sistem, astronotlara yardımcı olabilecek çeşitli ekipmanları kaldırabilme özelliğine sahip robotik kol, çeşitli sensörler ve görüntü aktarımı için yüksek çözünürlüklü kameralar gibi ekipmanlar bulunur. Gezegen yüzeylerinde yapılan araştırmanın temel amacı, önceden var olan veya varlığını sürdüren yaşamı tespit etmektir.

(İHA)

Kaynak: İHA