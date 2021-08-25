marqnue kimdir? Salih Onaran kimdir, kaç yaşında? marqnue Salih Twitch hesabı!
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marqnue kimdir? Salih Onaran kimdir, kaç yaşında? marqnue Salih Twitch hesabı!

marqnue kimdir? Salih Onaran kimdir, kaç yaşında? marqnue Salih Twitch hesabı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Eski profesyonel CS:GO oyuncusu Salih "marqnue" Onaran, oyuncuların ve oyun tutkunlarının buluştuğu popüler Twitch platformunda son zamanlarda yüksek izlenme sayılarına ulaşıyor. marqnue adıyla bilinen Salih Onaran kimdir? Salih marqnue Twitch ve sosyal medya hesapları!

Türkiye'nin en çok tanınan yayıncılarından birisi olan marqnue, aynı zamanda eski bir profesyonel CS:GO oyuncusu. Espor kariyerini Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'a devam ettiren marqnue, çeşitli takımlarda koçluk görevi üstlendi.

Twitch platformu üzerinde açtığı yayınlarla yüksek izlenme sayılarına ulaşan Salih Onaran, sosyal platformlarda marqnue adını kullanmakta. Popüler yayınca Salih Onaran kimdir? marqnue Salih Twitch hesabı nedir?

SALİH ONARAN MARQNUE KİMDİR?

Eski profesyonel espor oyuncusu ve Twitch yayıncısı marqnue asıl adıyla Salih Onaran, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih ve İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunudur. Espor kariyerini FPS oyunu Valorant'a devam ettiren yayıncı, oyun bünyesinde bulunan çeşitli espor organizasyonlarında koçluk görevini üstlenmiştir. Valorant'a geçişinin ardından Futbolist takımının kaptanlığını ve oyun içi liderliğini yapan marqnue, daha sonrasında Futbolist'ten ayrılıp Fire Flux takım koçluğuna getirildi.

MARQNUE SALİH ONARAN'IN KAÇ ABONESİ VAR?

Twitch'te 49 bin'den fazla takipçisi olan marqnue, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'teki kullanıcı adı marqnue'dir. Ek olarak YouTube'da bin'den, Instagram'da 10 bin'den, Twitter'da ise 22 bin'den fazla takipçisi vardır.

marqnue Twitch

marqnue YouTube

marqnue Instagram

marqnue Twitter

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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marqnue kimdir? Salih Onaran kimdir, kaç yaşında? marqnue Salih Twitch hesabı! - Haberler
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