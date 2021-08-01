Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)
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Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)

Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

GÖNÜLLÜLERDEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEKMarmaris'teki orman yangının 4'üncü gününde söndürme çalışmaları Orhaniye ve Hisarönü mahallerinde yoğunlaştı.

GÖNÜLLÜLERDEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Marmaris'teki orman yangının 4'üncü gününde söndürme çalışmaları Orhaniye ve Hisarönü mahallerinde yoğunlaştı. Kızkumu mevkiindeki evleri tehdit eden alevlerin önünü kesmek için ekiplerin yanı sıra Marmarisli gönüllüler de müdahale etti. Birçok genç, ellerine kazma ve kürek alarak kuru otları kazırken, bazıları da yorulan orman işçileri ile itfaiye erlerinin ellerindeki hortumları alarak, onların direktifleri doğrultusunda alevlere su boşalttı. Gönüllüler arasındaki bir kadının eldivensiz olarak alevlerin ilerlemesini durdurmak için çalılıkları sökmeye çalışması çevredekileri duygulandırdı.

HAYVANLARI DA KURTARDILARAyrıca Orhaniye mevkiindeki kaz, tavuk gibi kümes hayvanlarının yanı sıra birçok kaplumbağa, keçi ve koyun gönüllüler tarafından yangın alanından kurtarıldı. Bölgede alevlerin söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Davut CAN/ MARMARİS (Muğla),

Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (3) - Haberler
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