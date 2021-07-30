Marmaris'teki yangın neden çıktı? Marmaris yangını kim çıkardı? Marmaris yangını neden çıktı?
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Marmaris'teki yangın neden çıktı? Marmaris yangını kim çıkardı? Marmaris yangını neden çıktı?

Marmaris'teki yangın neden çıktı? Marmaris yangını kim çıkardı? Marmaris yangını neden çıktı?
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan orman yangını halen devam etmekte. Birçok yerde çıkan yangın ile soruşturmalar devam ederken, Marmaris'teki yangının nedenleriyle ilgili farklı bir iddia meydana geldi. Marmaris'teki yangın neden çıktı? Marmaris yangını neden çıktı?

Peş peşe gelen yangın haberlerinin ardından soruşturma kapsamında yangınlarının sebepleri araştırılırken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangını devam ediyor. Marmaris yangını ile ilgili farklı bir iddia atıldı. Peki, Marmaris'teki yangın neden çıktı? Marmaris yangını kim çıkardı? Marmaris yangını neden çıktı?

MARMARİS YANGINI KİM ÇIKARDI?

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı.

MARMARİS YANGINI NEDEN ÇIKTI?

çmeler kara yolu Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Yerleşim yeri ve otellere 100 metre uzaklıktaki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının çıkardığını öne sürdü. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı. Çocukların, "Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dediği öğrenildi.

Marmaris'teki yangın neden çıktı? Marmaris yangını kim çıkardı? Marmaris yangını neden çıktı?
Marmaris Yangını
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Marmaris'teki yangın neden çıktı? Marmaris yangını kim çıkardı? Marmaris yangını neden çıktı? - Haberler
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