Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangını kaydeden bir vatandaşın sözleri dikkat çekti. Ormanın 3 ayrı yerden yandığı gören vatandaş, "Bildiğin birileri ormanı ateşe veriyor şuan" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin cennet bölgelerinde meydana gelen yangınlar, kontrol altına alınamazken aynı gün içerisinde çok sayıda noktada yangın çıkması kafaları karıştırdı. Farklı farklı bölgelerde çıkan yangınların söndürülmesi adına müdahaleler tam gaz sürerken, yangını kim veya kimlerin çıkardığına ilişkin merak da sürüyor.

"BİLDİĞİN BİRİLERİ ATEŞE VERİYOR"

Marmaris ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlara karşı da müdahale ediliyor. Yangınları kaydeden vatandaşın kamerasına ilginç görüntüler takıldı. İrili ufaklı alevlerin farklı noktalardan yükseldiğini görüntüleyen vatandaş, 'Bildiğin birileri ormanı ateşe veriyor şuan' ifadelerini kullandı.