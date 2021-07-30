Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden kahraman gencin ailesi gururlu
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Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden kahraman gencin ailesi gururlu

Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden kahraman gencin ailesi gururlu
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalması sonucu yaşamını yitiren gencin, daha önceki yangınları söndüren ekibe de su ve ayran taşıdığı anlaşıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalması sonucu yaşamını yitiren gencin, daha önceki yangınları söndüren ekibe de su ve ayran taşıdığı anlaşıldı.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, ailesi oğullarını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Baba Ali Akdemir (51), AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hayırsever, yiğit birisi olduğunu söyledi.

Oğlunun yaklaşık 10 gün önce çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan ekibe de su ve ayran götürdüğünü anlatan Akdemir, şunları kaydetti:

"Dün de müdürlerine söyleyip, su ve ayran götürmeye gitti. Fedakardı, vatanı için her şeyi severek yapıyordu. Dünkü yangının söndürülmesine katkı yapmak için gitmişti. Orada şehit oldu. Merttir, öyle hiç yılmazdı. 'Ölüme kadar giderim baba, ormanlar, hayvanlar yanıyor, insanlar rezil oluyor. Ben vatanım için varım' demişti. 'Hakkari'de terörle mücadele ettim, burada yangına gereken müdahaleyi yaparım' demişti. Hakkari Yüksekova'da askerlik yaparken mayın patlamasından dolayı hafif yaralanmıştı. 2018'de trafik kazası da geçirdi, onlara direndi ama dün şehit oldu. Dün Köyceğiz'de saat 05.45'te Marmaris servisine yetiştirdim, servisine bindirdim, gitti."

Kendisinin de eşiyle aşı olmak için Ortaca'ya gittiğini aktaran Akdemir, "Ateş sadece Marmaris'e düşmedi, benim içime de ateş düştü. Vatansever oğlum şehit oldu. Tüm şehit ana babalarına sabırlar diliyorum. Kalbi güzeldi. Onun için bunu yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

"Çevresine hep yardım ederdi"

Anne Saniye Akdemir (50) de iki çocuğundan biri kaybettiğini belirterek, söyleyecek söz bulamadığını dile getirdi.

Oğlunun her zaman "Anne bir ihtiyacın var mı, ne getireyim' diye sorduğunu anlatan Akdemir, "Ne söylesem 'tamam anne' der hemen yapardı. Bana çok düşkündü." ifadesini kullandı.

Akdemir'in arkadaşı Osman Kayabaş ise arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

"Sevilen iyi birisiydi. Çevresine her zaman yardım ederdi. Kalbinde kötülük yoktu." diyen Kayabaş, olaydan yarım saat önce görüştüklerini belirtti.

Kayabaş, "Bana video atmıştı. 'Abi su ve ayran taşıyorum, yardım ediyorum' demişti. Sürekli irtibat halindeydik. Bana yangından video atmış, internet çekmediği için görüntüler olaydan sonra geldi. Öldüğünü duyunca yıkıldım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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