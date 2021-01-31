Marmaris'te yağış nedeniyle kara yolunda heyelan oluştu
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Marmaris'te yağış nedeniyle kara yolunda heyelan oluştu

31.01.2021 20:55 | Son Güncelleme: 31.01.2021 20:58
Marmaris'te yağış nedeniyle kara yolunda heyelan oluştu

Marmaris-Muğla kara yolunda yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Marmaris-Muğla kara yolunda yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

İlçede iki gündür etkili olan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağışlar nedeniyle kara yolunun Beldibi Mahallesi Taşhan mevkisinde heyelan meydana geldi.

Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri sevk edildi.

Gerekli güvenlik önlemleri alınarak yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin toprak ve kayaları temizlemesinin ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam ve bölge trafik komiseri bölgede incelemede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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