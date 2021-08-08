Marmaris'te Türk bayrağının yanmasına dayanamayan Azerbaycanlı itfaiyeci ailesini gururlandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'te Türk bayrağının yanmasına dayanamayan Azerbaycanlı itfaiyeci ailesini gururlandırdı

Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında Türk bayrağının yanmasına yüreği elvermeyen ve evlerden bayrakları tek tek toplayan Azerbaycanlı itfaiyeci Kamil Dünyamalıyev'in anne ve babası evlatlarıyla gurur duyuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında Türk bayrağının yanmasına yüreği elvermeyen ve evlerden bayrakları tek tek toplayan Azerbaycanlı itfaiyeci Kamil Dünyamalıyev'in anne ve babası evlatlarıyla gurur duyuyor.

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesine destek için geldiği Marmaris'te bir mahallede evlerin bahçelerinde asılı Türk bayraklarına karşı duyarlılığıyla dikkat çeken, yangından zarar görme riskine karşı Türk bayraklarını toplayarak muhafaza altına alan Dünyamalıyev'in babası Nurali Dünyamalıyev ile annesi Ağabacı Dünyamalıyeva, duygularını AA muhabirine anlattı.

Nurali Dünyamalıyev, oğlunun yangın bölgesinde Türk bayraklarını toplamasını televizyondan öğrendiğini söyledi. Türk bayrağını kendi bayrakları olarak gördüklerini, bunu evladına da aşıladıklarını belirten Dünyamalıyev, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ve Türkiye'nin "bir millet, iki devlet" olduğunun bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Dünyamalıyev, oğlu Kamil'in mesleğini çok sevdiğini dile getirerek "Yanan evden bayrağı almasını görünce gurur duyduk. Sadece onunla değil Türk kardeşlerimize yardıma giden tüm itfaiyecilerimizle gurur duydum. Allah yardımcıları olsun. Yangınları kısa zamanda söndürsünler ve geri dönsünler." ifadesini kullandı.

"Birbirimize yardım etmemiz bizim borcumuz"

Anne Ağabacı Dünyamalıyeva da yaklaşık 30 yıl Ermenistan işgalinde bulunan ve geçen yıl Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılan Zengilan ilinden olduklarını söyledi. Toprakların işgalden kurtarılmasında Türk kardeşlerinin kendilerine büyük destek verdiğinin altını çizen Dünyamalıyeva, şunları kaydetti:

"İki kardeş her zaman birbirine destek olur. Biz de onlara destek oluyoruz. Evladımın Türkiye'ye yardıma gitmesine sevindim ve onunla gurur duydum. Türk kardeşlerimizin evi, vatanı yandı, bizim de kalbimiz yandı. Allah bu kara bulutları bir an önce Türkiye'nin üzerinden çeksin. Birbirimize yardım etmemiz bizim borcumuz. Oğlumu televizyonda gördüğümde gurur duydum. Her gün Türkiye için dua ediyorum."

Türkiye'nin yangınla mücadele çalışmalarında 710 Azerbaycanlı itfaiyeci görev yapıyor.

Marmaris'te Türk bayrağının yanmasına dayanamayan Azerbaycanlı itfaiyeci ailesini gururlandırdı
Marmaris'te Türk bayrağının yanmasına dayanamayan Azerbaycanlı itfaiyeci ailesini gururlandırdı
Marmaris'te Türk bayrağının yanmasına dayanamayan Azerbaycanlı itfaiyeci ailesini gururlandırdı
Marmaris'te Türk bayrağının yanmasına dayanamayan Azerbaycanlı itfaiyeci ailesini gururlandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp
231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum
231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum
Marmaris'te bir televizyonun canlı yayın ekibiyle tartışan 5 kişi gözaltında
Marmaris'te bir televizyonun canlı yayın ekibiyle tartışan 5 kişi gözaltında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Fatih Terim Alex Teixeira Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris'te Türk bayrağının yanmasına dayanamayan Azerbaycanlı itfaiyeci ailesini gururlandırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 11:33:21. #1.16#

title