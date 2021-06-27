Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı

Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir teknede çıkan yangın, fiber 2 tekneye de sıçradı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir  teknede çıkan yangın, fiber 2 tekneye de sıçradı. İtfaiye ve çevredekilerin müdahalesiyle 3 saatte söndürülen yangında tekneler kullanılamaz hale geldi.

Bozburun Mahallesi'ndeki bir yatçılık firmasında, saat 07.00 sıralarında, tamir için bekleyen 35 metrelik teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Tersane çalışanları ve çevredekiler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, tersanedeki 2 fiber tekneye de sıçradı. Tersanedeki yanıcı maddeler nedeniyle alevler daha da büyüdü. Tersane çalışanları, korkuya neden olan yangında, kepçeyle denizden su alıp, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada gelen itfaiye de su sıkıp alevlere müdahalede bulundu. Alevlerin yakındaki diğer tersanelere sıçramaması için itfaiye yoğun çaba sarf etti. Alevler 3 saatte, diğer tersanelere sıçramadan söndürüldü. İlk yangın çıkan tekne tamamen, 2 fiber tekne ise kısmen yanıp kullanılmaz hale geldi. Tersanede de büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, tekneler ve tersanedeki zararın boyutunun toplam 2 milyon dolar civarında olduğu bildirildi.


- Marmarismuğla
Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı
Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı
Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı
Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı
Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı
Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı
Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla izledi
Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla izledi
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Emre Kocadağ Burak Yılmaz Yiğit Şardan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 12:03:48. #1.14#

title