Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, işyerlerini su bastı - Haberler
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Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, işyerlerini su bastı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, işyerlerini su bastıMUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde son 24 saatte metrekareye 155 kilogram yağmur düştü, bazı ara yollar toprak kaymaları sebebi ile kapandı, ev ve işyerlerine su bastı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, işyerlerini su bastı

MUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde son 24 saatte metrekareye 155 kilogram yağmur düştü, bazı ara yollar toprak kaymaları sebebi ile kapandı, ev ve işyerlerine su bastı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan ve ara ara hızını arttıran sağanak yağışlar toprak kaymalarına sebep olarak kırsal mahalle yollarında kapanmalara neden oldu. İçmeler Mahallesi'nde iki ev, Bozburun Mahallesi'nde bir market ve marangoz atölyesi, Hisarönü Mahallesi'nde 2 evi ve bazı vatandaşların arabalarını su bastığı bilgileri edinildi. Selden zarar görüp kapanan yollar Belediye ekipleri tarafından açılıyor, ev ve işyerleri zarar gören vatandaşlara muhtarlıklar, Belediye ve Kaymakamlık gereken yardımları ulaştırmak için seferber oldular. Kırsal mahallelerde jandarma ekipleri mağdur vatandaşlar için 24 saattir yardım için çalışmalarına devam etmekte. Kapanan yolların açılma çalışmaları ise belediye ekipleri tarafından yapılırken, mazgal ve dere yatakları sürekli kontrol ediliyor. Yağışların aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, işyerlerini su bastı

Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, işyerlerini su bastı

Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, işyerlerini su bastı

Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, işyerlerini su bastı

Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, işyerlerini su bastı

Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, işyerlerini su bastı

Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, işyerlerini su bastı

Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, işyerlerini su bastı

Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, işyerlerini su bastı

Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, işyerlerini su bastı

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İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Son Dakika Haberleri

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