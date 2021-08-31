Marmaris'te orman yangınında evleri yanan Şahin çifti yeni yuvalarına kavuştu
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Marmaris'te orman yangınında evleri yanan Şahin çifti yeni yuvalarına kavuştu

Marmaris'te orman yangınında evleri yanan Şahin çifti yeni yuvalarına kavuştu
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanarak kullanılamaz hale gelen İlyas Şahin ile eşi Günay Şahin, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanarak kullanılamaz hale gelen İlyas Şahin ile eşi Günay Şahin, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan ve 29 Temmuz'da başlayan orman yangınında evleri ağır hasar gören Şahin çifti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ziyaretinde kendilerine "yeni ev" sözüyle sevindi.

Kurum'un talimatıyla hasar tespit çalışmalarının sonlandırılmasıyla 12 Ağustos'ta temeli atılan evin yapımı tamamlandı.

İlyas Şahin, AA muhabirine, tek katlı 2+1 yaklaşık 120 metrekarelik yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yeni evlerinin verandası, girişte sundurması olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bey de ziyaretimize geldi. Bizimle ilgilendi, yanan evimizi kontrol etti. 'Bu evde bir daha oturulmaz. Evin yıkılması gerekiyor.' dedi. Talimatı verdi. Geldiler, eski evi yıktılar, yeni evin temelini attılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız talimat vermeseydi bunlar olmazdı. Evimizi bitirmek için gece gündüz çalıştılar. Şükür yeni evimiz güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Dedikodudan dolayı TOKİ'den yeni ev yapımına soğuk bakanlar, evimizi görünce fikirlerini değişirdi. Şimdi herkes evini TOKİ'ye yaptırmak istiyor."

Günay Şahin ise yangın çıkınca evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Yeni evlerini beğendiğini vurgulayan Şahin, "Çok güzel evim var. Mahalledeki en yeni ev benim oldu. Yeni evi görünce eskisini unutmaya çalışıyorum. Herkese evlerini yaptırmalarını tavsiye ederim. Yangın sonrası devlet millet birliğinin en güzel örneği sergilendi. Eşyalarımızın bazıları geldi, diğer eksiklerimiz de en kısa sürede tamamlanır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Günay Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı babasına benzettiğini ve kendisini yakından görüp sohbet etmeyi dilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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