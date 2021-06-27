Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)
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Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)

Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

YANGIN, 100 HEKTARDA ETKİLİ OLDUMuğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın etkisinin devam ettiğini, yangınının büyük bölümünün kontrol altına alındığını ve bu bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

YANGIN, 100 HEKTARDA ETKİLİ OLDU

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın etkisinin devam ettiğini, yangınının büyük bölümünün kontrol altına alındığını ve bu bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, yangının önemli bölümü çam ağaçlarıyla kaplı 100 hektar alanda etkili olduğunu ifade etti. 

YAZ AYLARINDA SÖNDÜRME EKİBİNDE ÇALIŞIYORDUSöndürme çalışmalarında şehit düşen Görkem Hasdemir'in, Beldibi Yangın İlk Müdahale Ekibi'nde görev yaptığı ve bugün çıkan yangına ilk müdahalede bulunan ekip arasında yer aldığı belirtildi. Hasdemir'in de yer aldığı 6 kişilik söndürme ekibinin, çalışmalar sırasında rüzgarın ters esmesi üzerine alevlerin arasında kaldığı, diğer arkadaşlarının alevlerin arasından çıkmayı başardığı öğrenildi. Hasdemir'in Köyceğiz'in Gürpınar Mahallesi'nde yaşadığı, Ayşegül Gümüş Hasdemir'le 8 yıllık evli olduğu ve Kuzey (3) ile Deniz (8) isimli 2 çocuğu bulunduğu belirtildi. Köyceğiz'de marangozluk yapan Hasdemir'in, 10 yıldır yaz aylarında geçici orman işçisi olarak yangın söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.Görev şehidi Görkem Hasdemir'in ve babası Savaş Hasdemir'in evlerinde üzüntü hakim. Acı haberi alan Hasdemir'in yakınları ile mesai arkadaşları, taziyeye ve aileye destek vermeye eve geldi. Hasdemir'in çocuklarının oynaması için evinin bahçesine kurduğu salıncakları görenler, gözyaşlarını tutamadı. Hasdemir'in cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi.

Ali GÜNDOĞAN-Cavit AKGÜN (Marmaris/MUĞLA)

Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)
Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)
Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)
Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)
Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)
Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)
Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)
Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)
Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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