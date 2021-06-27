Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)

YANGIN, 100 HEKTARDA ETKİLİ OLDUMuğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın etkisinin devam ettiğini, yangınının büyük bölümünün kontrol altına alındığını ve bu bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.