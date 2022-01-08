Marmaris'te 8 saatte metrekareye 62 kilogram yağış düştü

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sabaha karşı başlayıp aralıklarla öğleden sonraya kadar devam eden şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Evlerin bahçelerine su dolarken, kaya parçaları da kara yoluna düştü; 06.00 ile 14.00 saatlerinde metrekareye 62 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Marmaris'te günün ağarmasıyla başlayan kuvvetli yağmur, öğleden sonraya kadar aralıklarla devam etti. İlçeye 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan ormanların çıplak dağ eteklerinden inen çamurlu su, taşkınlara neden oldu. 7 evin bahçesini çamurlu su bastı. Asparan mevkisi ve Turunç kara yoluna dağ eteklerinden kaya parçaları düştü. Karayolları ekipleri ve trafik polisleri, yola düşen küçük parçaları kaldırıp, trafiğin akışını kontrollü sağladı. Evlerin bahçesindeki 30 boş arı kovanı da hasar gördü.