Marmaris'te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı (3)
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Marmaris'te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı (3)

Marmaris'te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı (3)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA GÜÇLÜKMuğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 1 uçak, 4 helikopter ve 23 arazöz ve iş makinesi takviyesi yapıldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA GÜÇLÜK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 1 uçak, 4 helikopter ve 23 arazöz ve iş makinesi takviyesi yapıldı. Siyah dumanlar, ilçeyi kaplarken, yangının 40 metre kadar yaklaştığı bazı ev ve otellerdekiler, binaları ve çevresini hortumlarla ıslatarak alevlerden korumaya çalıştı. Alevler Hisarönü Mahallesi yönündeki Asparan mevkisine doğru ilerlerken, rüzgarın ters yönde esmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Helikopterlerin bu nedenle müdahale etmekte güçlük çektiği belirtildi.

2 OTEL, 4 VİLLA BOŞALTILDIAlevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.DUMANDAN ETKİLENEN 6 KİŞİYE AYAKTA MÜDAHALEBu arada, dumandan etkilenen 6 kişiye, olay yerinde ambulanslarda ayakta müdahale edildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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