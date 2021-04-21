Marmaris'te kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı
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Marmaris'te kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı

Marmaris'te kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, yüklü miktarda satışa hazır gümrük kaçağı tütün ve doldurulmuş makaron ele geçirildi, 3 kardeş gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, yüklü miktarda satışa hazır gümrük kaçağı tütün ve doldurulmuş makaron ele geçirildi, 3 kardeş gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tütün dükkanı işleten 3 kardeşin evlerini imalathaneye çevirdiği bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, bugün sahur vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 bin adet 50'şer gramlık paketlenmiş gümrük kaçağı tütün, 200 kilogram kıyılmış tütün, 800 tütün dolu makaron, hassas terazi, tütün aroması için kullanılan ilaçlama pompası, çok sayıda paketlenmiş yabancı menşeli gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Şüpheliler E.A. (28), F.A. (26) ve O.A. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde 3 şüpheli suçlamaları kabul etti. İşlemlerinin arından adliyeye sevk edilen 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında gümrük kaçağı ürünlerin piyasa değerinin 3 katı oranında, para cezası kesilmesi için işlem başlatılacağı bildirildi.


Marmaris'te kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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