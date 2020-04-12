Marmaris'te güvercinleri, polis ekipleri besledi Marmaris'te güvercinleri, polis ekipleri beslediMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, halk plajında bulunan güvercinleri fırından aldıkları ekmeklerle besledi.

Marmaris'te güvercinleri, polis ekipleri besledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, halk plajında bulunan güvercinleri fırından aldıkları ekmeklerle besledi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube Amirliği'nin sahil yürüyüş yolunda denetim yapan motorize ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç kalan güvercinleri fark etti. Fırınlardan ekmek alan ekipler, evlerindeki yemleri de topladı. Toplanan yiyecekler, Atatürk Caddesi'ndeki halk plajında bulunan güvercinlere verdi. Polisler, güvercinlere su vermeyi de ihmal etmedi. Kuşları besleyen polisler, 'Kuşların aç olduklarını fark ettik ve fırınlardan aldığımız ekmek ile evlerimizde beslediğimiz hayvanlarımızın yemlerinden alarak karınlarını doyurduk' dedi.

Kaynak: DHA