MARMARİS'TE DOLU NEDENİYLE HASAR GÖREN ARAÇLAR SANAYİ SİTESİNİ DOLDURDU

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 4 gün süren dolu ve kuvvetli sağanak yağmur araçlarda hasara neden oldu. Araç sahipleri tamir için sanayi sitesine akın etti. Marmaris Sanayi Sitesi'ndeki 12 kaporta dükkanında toplam 170 aracın onarım için beklediği belirtildi.

Marmaris ve 13 kırsal mahallesinde, 8 Ocak'ta başlayan kuvvetli sağanak yağmur, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. 20 dakika boyunca yağan ceviz büyüklüğündeki dolu ilçe merkezini beyaza bürüdü. Dolunun ardından aralıklarla yağan kuvvetli sağanak yağmur düne kadar devam etti. Dolu ve kuvvetli sağanak yağmur araçlarda hasara neden oldu. Havanın normale dönmesiyle birlikte bugün araç sahipleri tamircilerin yolunu tuttu.

Yoğunluk nedeniyle araç sahipleri anahtarlarını ustalara teslim edip, gitti. Marmaris Sanayi Sitesi'ndeki 12 oto kaporta - boya tamirhanesinde toplam 170 aracın onarım için beklediği bildirildi. Göçük düzeltme işleminin hasar durumuna göre 4 saat ile 1 gün arasında sürdüğü sanayi sitesinde fiyatların ise 400 liradan başlayıp 1500 liraya kadar çıktığı öğrenildi. Boya işlemi gerektiren durumlarda fiyatların 2 bin 500 ile 4 bin liraya kadar çıktığı kaydedildi.

16 SAAT ONARIM İÇİN ARAÇLARIN BAŞINDAYIZ

Araç kaporta, bakım ve tamir atölyesi işletmecisi Erdal Dinçsoy, "Genellikle dolu hasarı için bize geldiler. Araçların çoğunlukla tavan cam, stop lambası ve çevresinde ağır hasar oluştu. Kasko ve sigorta işlemlerine göre hasarlar gideriliyor. Özen gösterilmesi gereken bir işlem olduğu için uzun sürüyor. Şafak vakti dükkanımızı açıp 16 saat boyunca araçların onarımı için çalışıyoruz" dedi.

Kaporta ustası Ahmet Gencen ise, "Demir çubuklarla özellikle otomobillerin tavan kısımları düzeltiliyor. Hasar durumuna göre 4 saat ile bir gün arasında bir çalışma gerekiyor. Göçük düzeltme titizlik gereken bir işlem bu nedenle emeği büyük ve özveri istiyor" dedi.