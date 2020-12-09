Marmaris'te depreme dayanıksız otel, yıkım için boşaltılmaya başlandı
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Marmaris'te depreme dayanıksız otel, yıkım için boşaltılmaya başlandı

09.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:30
Marmaris'te depreme dayanıksız otel, yıkım için boşaltılmaya başlandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu iddiasıyla yıkım kararı çıkartılan 24 odalı apart otelin boşaltma işlemleri başladı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu iddiasıyla yıkım kararı çıkartılan 24 odalı apart otelin boşaltma işlemleri başladı.

Marmaris'in Hatipirimi Mahallesi 190 Sokak'ta bulunan bodrum ile birlikte 4 katlı ve 24 odalı apart otel için iki yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıktı. İki yıl süren dava süresince otelin işletmecileri mahkemeye başvurarak iki defa yürütmeye durdurma kararı aldı. 20 gün önce yürütmeyi durdurma kararı kaldırılan apart otel ile ilgili Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri boşaltılması için tebligat gönderdi. Yapılan tebligat sonrası işletmeci tesisi boşaltmadı. Bugün polis, belediye ekipleri ve elektrik firması yetkilileri otel önüne geldi. Binanın elektrikleri kesildi. Çevre güvenliği alınarak polis ve zabıta ekipleri işletlemeye girerek 24 odada kalan müşterilerin oteli boşaltmasını istedi. İçeride aylık ve günübirlik kalan müşteriler eşyalarını alarak otelden ayrıldı. Fen işleri ekipleri içeride bulunan eşyaları çalışanlarla birlikte dışarı çıkarmaya başladı. 3 saat süren boşaltma çalışmaları sırasında mülk sahibi Yasemin Aslan ile polis ve zabıta arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Apart otelin mülk sahibi Aslan, yapının depreme dayanıklı olduğunu iddia etti. Belediye yetkilileri, binanın boşaltma işlemlerinin birkaç gün süreceğini ve ardından yıkım işleminin gerçekleştirileceğini bildirdi. Marmaris ve kırsal mahallelerinde geçen sene tespit edilen 53 bina ve iş yerinin bulunduğu, mahkeme sonucu ve raporlara göre yıkım işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.


Marmaris'te depreme dayanıksız otel, yıkım için boşaltılmaya başlandı
Marmaris'te depreme dayanıksız otel, yıkım için boşaltılmaya başlandı
Marmaris'te depreme dayanıksız otel, yıkım için boşaltılmaya başlandı
Marmaris'te depreme dayanıksız otel, yıkım için boşaltılmaya başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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