Marmaris'te denetimler devam ediyor
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Marmaris'te denetimler devam ediyor

Marmaris'te denetimler devam ediyor İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile gerçekleştirilen (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yönetimi ve koordinasyonunda korona virüs denetimleri Marmaris'te yapılmaya devam ediyor.

08.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:54

Marmaris'te denetimler devam ediyor

MUĞLA - İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile gerçekleştirilen (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yönetimi ve koordinasyonunda korona virüs denetimleri Marmaris'te yapılmaya devam ediyor.

Marmaris'in merkezi ve turistik mahallerinde yapılan denetimler 11 Ağustos'a kadar devam edecek. Denizden ve karadan megafonlar ile korona virüse karşı alınması gereken tedbirleri konusunda sık sık anonslar yapılıyor. Sabah 09.00 da başlayan denetimler saat 00.00'a kadar devam ediyor. Denetimler de maske takmayan vatandaşlar uyarılıyor, maskesi olmayanlara maske veriliyor. Esnafların hijyen kuralları, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı dezenfektan ve ateş ölçer ile gelen misafirlerin kontrol edilip edilmediğine bakılıyor.

Marmaris'te denetimler devam ediyor

Kaynak: İHA

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