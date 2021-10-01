Marmaris'te Çoban Ahmet'in 'İnsansı Taşlar Sergisi' açıldı - Haberler
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Marmaris'te Çoban Ahmet'in "İnsansı Taşlar Sergisi" açıldı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Kültür Sanat
Marmaris'te Çoban Ahmet'in

Çobanlık yaparken doğadan topladığı taşlardan "İnsansı Taşlar Sergisi" koleksiyonu oluşturan Ahmet Aslan'ın sergisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde açıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Çobanlık yaparken doğadan topladığı taşlardan "İnsansı Taşlar Sergisi" koleksiyonu oluşturan Ahmet Aslan'ın sergisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde açıldı.

Ahmet Aslan, doğadan topladığı 70 taştan oluşan "İnsansı Taşlar Sergisi" koleksiyonunun Selimiye Mahallesi sahilindeki açılışında, çobanlık yaptığı yıllarda eline aldığı taşla her şeyin başladığını ve insanı andıran taşları keşfettiğini söyledi.

Aslan, şöyle konuştu:

"Bir gün koyunları yavaşlatmak için onlara zarar vermeyecek şekilde taşlar atarken, elime aldığım bir taşın insan suretine benzediğini fark edince o taşı cebime koydum. Her şey koyunlara atmadığım ve beni bir müze fikrine fırlatan o taşla başladı. İzmir'de 2 aylık, ardından Nevşehir'de 7 aylık sergi açtım. 3 aydır da Marmaris'te olmaktan mutluluk duyuyorum."

Sergilenen taşlar, 30 gün sanatseverlerce görülebilecek.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Marmaris'te Çoban Ahmet'in 'İnsansı Taşlar Sergisi' açıldı - Haberler
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